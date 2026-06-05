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國泰金奪公平待客大調查三大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券落實多元族群友善、普惠金融，勇奪台灣服務稽核協會「台灣金融業公平待客大調查」三大獎。國泰金控／提供
國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券落實多元族群友善、普惠金融，勇奪台灣服務稽核協會「台灣金融業公平待客大調查」三大獎。國泰金控／提供

台灣服務稽核協會日前公布「2026 第二屆台灣金融業公平待客大調查」結果，透過近百家公益團體以秘密客體驗與評選，國泰金控（2882）旗下子公司國泰人壽國泰世華銀行、國泰證券再度蟬聯「卓越體驗企業（壽險類）」、「卓越體驗企業（銀行類）」、「卓越體驗企業（證券類）」獎項殊榮，展現長期深耕公平待客的成果。

國泰人壽秉持「以客戶為中心」理念，面對高齡社會與多元族群需求，將公平待客精神落實於各項金融服務。在金融友善方面，國壽推動「失智友善天使」及全台55個服務據點皆取得「失智友善組織」認證，針對客戶不同需求，提供手語視訊翻譯與即時互動文字服務，協助聽語障及銀髮客戶無障礙溝通，並持續蒐集高齡與身心障礙客戶的使用回饋，精進服務細節。在詐騙防制方面，國壽自2023年推動至今年2月，成功攔阻逾387件詐騙案件，守護民眾資產超過3.56億元，阻詐金額占保險業界近九成。

國泰世華銀行持續深化落實「公平待客原則」，透過董事會與高階管理層推動由上而下執行，結合防詐、數位創新與金融包容，展現具體且可量化成果。在詐騙防制方面，根據內政部警政署2025年12月最新統計，國泰世華臨櫃攔阻成功件數逾2,200件，金額逾17億元，國泰世華銀並攜手警政署與教育部推動校園識詐計畫。全年共舉辦防詐宣導逾400場，包含線上官方頻道、線下實體活動觸及逾6,900萬人次。

國泰證券依循主管機關公平待客原則與集團普惠金融政策，將商品設計、服務提供與資訊揭露全面納入高齡與身心障礙族群需求，並透過專責單位與跨部門機制，建構制度化、可監督的治理體系。在數位服務方面，國泰證券於逾99%客戶使用電子交易的基礎上，持續優化數位無障礙設計，打造取得無障礙標章的金融友善專區，並將無障礙規範導入App開發流程，透過制度化管理降低數位門檻。

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