國泰金策略升級 深化人機協作

全球步入AI轉型布局，金融業也不缺席。繼「2025國泰金控技術年會」正式發表生成式AI技術與雲端優先策略，以及今年4月宣布與OpenAI啟動長期策略合作，部署代理型AI（Agentic AI）後，國泰金控（2882）昨（4）日再揭露布局AI新進程，加速系統雲端化部署與跨平台協作效率，策略升級為人機協作營運。市場預期，此舉將加速國泰金控的數位金融布局。

面對AI技術的快速更迭，國泰金控開發出金融業首個生成式AI技術框架「GAIA」，並以此作為核心，建構自建AI護欄、Model Hub、AI助手工具與內部知識應用等能力，並透過Model Hub匯聚逾50種模型，可支援多種金融應用場景，例如用台灣本地金融授信知識、法規文獻及實務案例等訓練，驗證金控內部安全部署的大型語言模型（LLM），且已能精準回應進階金融問題，具備通過進階授信人員證照考試能力。

據了解，國泰金控今年運用SLM適當訓練並微調資料設計後，在特定金融任務中，已可媲美主流LLM的表現，這對各產業未來調配模型部署彈性具有指標意義。

在實際應用層面，國泰金今年攜手國際合作夥伴，導入符合金融監理與安全治理要求的企業級AI工作站。未來代理型AI有望從過去的被動諮詢轉化為具備執行力的數位工具，優化業務模式並提升營運效率。市場分析，金融業導入AI最核心的挑戰在於合規與風險治理。隨著AI技術持續迭代，金融業如何提前做好準備，值得關注。