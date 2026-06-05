聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金策略升級 深化人機協作

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

全球步入AI轉型布局，金融業也不缺席。繼「2025國泰金控技術年會」正式發表生成式AI技術與雲端優先策略，以及今年4月宣布與OpenAI啟動長期策略合作，部署代理型AI（Agentic AI）後，國泰金控（2882）昨（4）日再揭露布局AI新進程，加速系統雲端化部署與跨平台協作效率，策略升級為人機協作營運。市場預期，此舉將加速國泰金控的數位金融布局。

面對AI技術的快速更迭，國泰金控開發出金融業首個生成式AI技術框架「GAIA」，並以此作為核心，建構自建AI護欄、Model Hub、AI助手工具與內部知識應用等能力，並透過Model Hub匯聚逾50種模型，可支援多種金融應用場景，例如用台灣本地金融授信知識、法規文獻及實務案例等訓練，驗證金控內部安全部署的大型語言模型（LLM），且已能精準回應進階金融問題，具備通過進階授信人員證照考試能力。

據了解，國泰金控今年運用SLM適當訓練並微調資料設計後，在特定金融任務中，已可媲美主流LLM的表現，這對各產業未來調配模型部署彈性具有指標意義。

在實際應用層面，國泰金今年攜手國際合作夥伴，導入符合金融監理與安全治理要求的企業級AI工作站。未來代理型AI有望從過去的被動諮詢轉化為具備執行力的數位工具，優化業務模式並提升營運效率。市場分析，金融業導入AI最核心的挑戰在於合規與風險治理。隨著AI技術持續迭代，金融業如何提前做好準備，值得關注。

國泰金控

延伸閱讀

搭上AI熱潮 國泰金於NVIDIA GTC Taipei發表開源小型語言模型應用

AI從內容生成走向作業執行 玉山金科技長：Agent將視為數位員工

COMPUTEX／資策會攜手東擎科技 全臺首款AI合規驗證設備亮相

研華搭COMPUTEX熱潮舉辦全球夥伴大會 力推Physical AI與WEDA架構

相關新聞

壽險業前四月大賺1,945億元 投資收益是最大推手

壽險業迎史上最強4月。據金管會昨（4）日公布統計，壽險業4月單月稅前盈餘981億元，寫同期新高，推升前四月大賺1,945億元，年增逾三倍；同時4月底淨值飆升到3.3兆元刷新歷史紀錄，展現IFRS 17上路後，壽險獲利與資本實力同步增強。

輝達GTC 國泰金秀AI成果

為提升營運效率與客戶體驗，國泰金控以「生成式AI技術發展框架GAIA」為核心，以及AI即服務（AI as a service, AIaaS）策略，持續探索生成式AI於金融場景的應用。繼去年分享金融大型語言模型（LLM）的實證成果後，國泰金控於昨（4）於 NVIDIA GTC Taipei 發表開源小型語言模型（SLM）應用。

國泰金策略升級 深化人機協作

全球步入AI轉型布局，金融業也不缺席。繼「2025國泰金控技術年會」正式發表生成式AI技術與雲端優先策略，以及今年4月宣布與OpenAI啟動長期策略合作，部署代理型AI（Agentic AI）後，國泰金控昨（4）日再揭露布局AI新進程，加速系統雲端化部署與跨平台協作效率，策略升級為人機協作營運。市場預期，此舉將加速國泰金控的數位金融布局。

國泰金奪公平待客大調查三大獎

台灣服務稽核協會日前公布「2026 第二屆台灣金融業公平待客大調查」結果，透過近百家公益團體以秘密客體驗與評選，國泰金控旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券再度蟬聯「卓越體驗企業（壽險類）」、「卓越體驗企業（銀行類）」、「卓越體驗企業（證券類）」獎項殊榮，展現長期深耕公平待客的成果。

中信獲外籍人士示範銀行

國發會昨（4）日舉行「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，中信銀行成功獲選為示範銀行，且首年入選示範分行共計七家，遍布北、中、南地區，成為全台入選據點最多、服務涵蓋範圍最廣的銀行業者。

玉山積極布局新世代算力

玉山金控近年積極布局新世代算力與人工智慧技術，玉山金控科技長張智星昨（4）日於全球科技盛會GTC Taipei發表演講時指出，隨著AI任務從問答、摘要延伸至多步驟推理、工具呼叫與跨系統協作，玉山已建構地端模型與AI Agent（人工智慧代理）應用架構，強化服務穩定性、資料安全與成本控管能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。