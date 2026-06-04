遭點名卡關國營銀行待遇修法 人事總處駁：非我權責

國營銀行「金飯碗」光環不再，薪資缺乏市場競爭力被視為主因，行政院人事行政總處被點名卡關國營金融業薪資改革。人事總處指出，國營事業管理法修正涉及整體國營事業管理制度調整，並非人總權責，也未表示意見，建議由該法主管機關經濟部會同財政部通盤研議。

金融市場招募人才競爭激烈，連大型公股行庫每年都要辦兩次、甚至三次徵才，台銀、土銀處境則更窘迫。公股銀行主管坦言，經常出現應試者報到後，只要考上待遇相對較好的民營銀行就放棄資格。

為改善行員薪資水準，台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄大力奔走，爭取修正「國營事業管理法」，鬆綁對國營金融事業人員待遇及福利的限制。一位公股金融圈人士表示，台銀、土銀的薪資改革推動快十年都沒有成果，「最主要是卡在人事總處」，每次向人事總處爭取都沒有下文。

人事總處指出，國營事業管理法的修正，因涉及整體國營事業管理制度調整，非屬人事總處權責，也未就相關提案表示意見，因此並無人事總處卡關法案或無下文等情事。以後如擬修正國營事業管理法相關規範，仍宜由該法主管機關經濟部會同財政部通盤研議。