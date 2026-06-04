台股大漲助攻 壽險淨值3.3兆、4月獲利981億創新高

台股4月大漲22%，壽險業獲利、淨值雙雙進補。金管會表示，壽險業4月稅前盈餘新台幣981億元，創史上單月新高，帶動今年前4月獲利1945億元，也寫下同期次高；受惠於資本市場走揚，推升壽險業4月底淨值來到3兆3291億元歷史新高。

金管會指出，壽險業前4月稅前盈餘1945億元，產險業稅前盈餘為208億元；保險業前4月獲利為2153億元，創下史上次高。

金管會保險局副局長陳清源表示，壽險業4月獲利981億元，創史上新高，不過因為今年保險業接軌IFRS 17新制，也跟過去基礎有所不同。觀察單月獲利來源，主要為財務結果924億元，其次為保險服務結果約165億元，其他營運結果為負110億元。

保險局說明，台股4月大漲22%，推升壽險業財務結果表現，因此帶來4月亮眼獲利，如果以其他綜合損益增加部分觀察，主要是股市表現佳，連帶推升壽險業4月底淨值達到3兆3291億元，創下史上新高。

至於避險狀況，保險局指出，新台幣4月升值約1%，如果完全不避險下，壽險業4月有491億元的匯兌損失，業者採取的避險工具等衍生性商品產生710億元的利益，壽險業4月避險比率44.31%，加上換匯（CS）成本下降，4月避險工具換匯成本為114億元，加上單月增提外匯價格變動準備金210億元，合計壽險業整體4月淨匯兌損失為105億元。

陳清源表示，產險業前4月稅前盈餘為208億元，主要為保險服務結果146億，財務結果86億元，以及其他營運結果負29億元。產險業4月獲利為90億元，截至4月底淨值達2兆2176億元。