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籃球熱潮延燒校園 國泰籃球3x3逾千隊青年參戰

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
四個大男生跨校組成「啾咪」，喜歡打球也想拿獎金。圖/國泰金控提供
四個大男生跨校組成「啾咪」，喜歡打球也想拿獎金。圖/國泰金控提供

當NBA季後賽為全球籃球迷焦點，台灣校園與街頭球場，也正上演屬於年輕世代的熱血對決。國泰金控長期投入推廣基層籃球運動，舉辦「國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」已邁入第23年。

3x3籃球的快速節奏與高互動性，不只考驗個人能力，也成為許多年輕人培養默契、建立自信的舞台。日前在高雄、台中、新竹、台北進行全台預賽，吸引1,157支隊伍爭取通往冠軍戰的入場券。

對金融業而言，青年培力不只存在於教育與理財，更包含健康、團隊合作與面對挑戰的韌性養成。今年度國泰3x3籃球賽從各組別中取前三名晉級，接下來將進軍6月6日台北實踐大學體育館總決賽，用球技與默契比拚，決定冠軍屬於誰。

球評李亦伸走進國泰3x3 看見台灣基層籃球能量

預賽適逢NBA季後賽賽事，國泰特別邀請球評暨運動專欄作家李亦伸前進現場，李亦伸被熱情學生包圍要求自拍合照，他也觀察到參賽的青年族群對籃球的投入與熱愛。

李亦伸表示，NBA能帶動籃球熱潮，在台灣的基層球員與校園賽事中，很多孩子不一定是為了職業圓夢，而是喜歡和隊友一起打球、一起努力的感覺。國泰金控多年投注資源扎根基層籃球，建立了這個對年輕球員來說，非常重要的舞台，可以說是推廣基層籃球的幕後英雄。

跨校組隊挑戰3x3 高中女生靠默契拚進決賽

在桃竹苗區預賽進入高女組總決賽的「中壢幫」，是由呂妍希、方慈、吳旻真組成跨校隊伍，有人從合球轉戰籃球、有人因為看林書豪比賽而愛上籃球，也有人重新回到球場後找回團隊合作的熱血感。他們坦言，3x3籃球賽節奏很快也很吃身材，因此更需要隊友間的補位與信任。

陽剛男團取可愛隊名 四人輪番上陣球場拚搏

由輔仁大學與銘傳大學四個陽剛大男孩跨校組成的「啾咪」隊，抱著「喜歡打球，但也想要拿獎金」的心情，一起前進北北基宜區的國泰3x3籃球賽。

四個人過去都曾參與國泰賽事，利用課餘時間在公園打球培養默契，也磨練在場上的應變能力，他們認為3x3比起全場5x5更考驗能力與應變節奏，打起來更直接、更熱血，一起享受那種為團隊努力，並肩作戰的感覺。

國泰3x3籃球賽也將於6月6日在台北實踐大學迎來最終對決。對許多年輕球員而言，球場不只是分數與勝負，更是在一次次攻防與合作中，學習團隊精神、累積成長與建立自信；而這也是國泰長期投入推廣基層籃球，希望持續陪伴與支持青年世代成長的重要初衷。

國泰高中暨大專3x3籃球賽吸引1,157隊選手熱血競技。圖/國泰金控提供
國泰高中暨大專3x3籃球賽吸引1,157隊選手熱血競技。圖/國泰金控提供

國泰邀請球評李亦伸前進預賽現場，被學生包圍自拍。圖/國泰金控提供
國泰邀請球評李亦伸前進預賽現場，被學生包圍自拍。圖/國泰金控提供

來自中壢不同學校組成跨校隊伍，「中壢幫」用練球培養默契。圖/國泰金控提供
來自中壢不同學校組成跨校隊伍，「中壢幫」用練球培養默契。圖/國泰金控提供

籃球 國泰金控

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