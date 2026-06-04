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元大銀參與國發會融資保證機制 擬出資2,500萬美元
應全球供應鏈重組及台灣企業擴大赴美投資趨勢，元大銀行4日董事會已決議參與國發會推動的「支持企業投資美國融資保證機制」，規劃出資2,500萬美元，透過取得融資保證額度，協助企業赴美布局，同時擴大銀行海外金融服務商機。
元大銀此次參與國發會融資保證機制，主要是響應政府政策，支持國內企業掌握美國投資與產業發展機會。在美國持續推動製造業回流及高科技產業投資政策下，愈來愈多台灣企業加速赴美設廠或擴大投資規模，對於資金調度與融資需求也同步增加。
透過參與該融資保證機制，元大銀行可取得充足的融資保證額度，進一步協助企業取得赴美投資所需資金，並藉由保證機制分散授信風險，提升承作相關業務的意願與能力。對銀行而言，除可支持台商全球布局外，也有助於拓展海外授信與跨境金融業務量能。
根據公告內容，元大銀行此次規劃出資金額為2,500萬美元，實際內容依正式簽訂契約為準。
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