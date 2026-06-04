金管會大陸金檢經費有待立院放行 最快下半年啟動

金管會已在2026年預算書編列赴大陸金檢的預算，倘若金檢相關差旅費能獲立法院支持通過預算，那麼時隔6年未進行的大陸分行金檢，最快下半年正式啟動。

據檢查局統計，從2023年至2025年，這三年來金管會赴海外金檢的國家及分行，包括美國9家分行、香港6家、澳洲、菲律賓、柬埔寨、新加坡、越南各2家，可見美國、香港、新南向國家為金檢重心。

檢查局副局長郭文龍今（4）日在出席金管會例行記者會時指出，金檢的相關差旅費預算，正在立院審查中，倘若預算能通過，之後會向陸委會申請核准行程規畫，也將向中國國家金融監督管理總局申請，同意之後就會去金檢；郭文龍也指出，上述的程序，是依照「兩岸銀行業監督管理合作備望錄」來申請，在2009年11月16日，兩岸訂定「兩岸銀行業監督管理了解合作備忘錄」，其中即有記載台灣要赴大陸金檢的計畫擬定、金檢範圍、通知陸方等程序。

金管會對香港分行的金檢，幾乎每年都會進行，然而，大陸則是在108年，即2019年金檢大陸4家分行之後，從2020年開始就沒有去金檢了，迄今時隔已超過6年之久，其中的因素即包括差旅預算刪除，例如，由於去年差旅預算被砍得較多，以致於金檢大陸不能成行。

郭文龍說明，去年因為預算刪減的原因，因此以香港分行的金檢來替代大陸金檢，至於其他海外分行仍有去，但家數不多；倘若今年預算仍被刪除，在海外分行的金檢執行上，金管會仍會著重於風險考量，風險較高的地區先去。

對於今年再度編列赴大陸金檢的預算，郭文龍也表示，銀行在全世界都有海外機構，之所以關注大陸地區，這是由於畢竟國銀在大陸設置很多分行，而在2019年新冠疫情爆發，之後已多年未進行大陸的實地金檢，而且也關心當地的營運情況；郭文龍也坦言，雖然透過總行及第三方機構、場外監控的機制，能掌握大致風險情況，但若能去現場實地查核會更好，以作更為全面性及完整的了解，也能直接和大陸監理機關溝通，因此，實地金檢對於兩岸銀行業監理仍是很重要的。