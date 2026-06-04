房仲：今年4月罕見現「股強房弱」 房貸增幅僅4.5%

住商機構表示，台股火熱持續吸引資金流入，反觀房市表現相對疲弱；觀察央行資料，證券劃撥存款餘額今年4月達新台幣4.3兆創歷史新高，年增逾1兆元，年增幅33.5%。至於消費者購置住宅貸款餘額4月雖達11.7兆元，仍處歷史高點，年增僅5046億元，年增幅約4.5%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶今天透過新聞稿指出，股市持續創下高點，吸引消費者投入資金；至於房市受房市管制措施衝擊，增幅明顯趨緩，使以往「股房連動效應」不再，反而呈罕見的「股強房弱」格局。

他表示，證券劃撥存款餘額為證券商自有資金帳戶、與客戶交割進出帳戶和與交易所交割清算帳戶等，所持有的支票存款、活期存款和活期儲蓄存款的帳戶金額總和，被視為「散戶信心指標」。

據央行統計，4月證券劃撥存款餘額攀升至4.3兆元，續創歷史新高，且較3月大增3742億元、月增幅9.53%；與去年同期相比大增1兆788億元，年增幅高達33.5%。

相較之下，4月購置住宅貸款餘額雖也續創高點，達11.7兆元，不過月增僅474億元、月增幅僅0.4%；相較去年同期也僅增5046億元，年增幅約4.5%。

賴志昶補充，從股市熱絡情況可看出，市場並不缺乏資金，但卻流不入房市，主因是有央行的房市管制措施、銀行限貸等政策，將熱錢擋在牆下，使房市未有以往的股房連動，甚至還可能由於股市投資報酬率較高，讓置產族群更情願把資金留在股市，進而讓整體住宅貸款餘額增幅明顯趨緩。