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台灣人壽打造南港空中廊道 帶動觀光消費新動能

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽興建空橋串連中信金融園區，提升民眾行的安全、帶動觀光消費，許舒博董事長（左五）與台灣人壽獨董、董事們體驗按讚。（圖／台灣人壽提供）
台灣人壽興建空橋串連中信金融園區，提升民眾行的安全、帶動觀光消費，許舒博董事長（左五）與台灣人壽獨董、董事們體驗按讚。（圖／台灣人壽提供）

曾被視為捷運路網終點站的南港展覽館站，如今已蛻變為台北東區新門戶，不僅匯聚企業總部、國際展覽與大型商場，更成為金融、科技與消費能量交會的重要樞紐。隨著台灣人壽興建、長逾160公尺的人行景觀空橋於6月1日正式啟用，串聯中信金融園區、南港展覽館與LaLaport商場，進一步完善區域交通動線，提升行人通行安全，也為南港帶來新的觀光與消費動能。

過去捷運終點站往往代表城市邊陲地帶，但文湖線與板南線交會的南港展覽館站，近年在大型建設與產業聚落帶動下快速崛起。中信金控（2891）早在12年前即將企業總部遷至南港，打造中信金融園區，並透過生態公園認養及公共空間建設，參與區域發展。近年隨著台灣人壽推動中信金融園區C3開發案，興建商場、辦公大樓及多功能會展空間，南港城市樣貌再度升級。

此次啟用的人行空橋，橫跨園區周邊主要道路，串聯南港展覽館一館、中信金融園區及LaLaport商場，形成完整的步行網絡。未來無論是參展民眾、上班族、飯店旅客或購物消費者，都能透過空橋安全往返各據點，實現「人車完全分流」，降低穿越馬路的風險，提升整體通行效率與安全性。

根據規劃，空橋每日預估可服務超過1萬人次，除改善交通動線外，也有助於將展覽館龐大人流導入周邊商場及商辦設施，形成更緊密的商業生活圈。南港近年已逐步發展成為企業總部聚落與科技產業重鎮，完善的人行空間與交通串聯，將進一步提升區域競爭力與商業價值。

台灣人壽董事長許舒博表示，中信金融園區C3案是「台北東區門戶計畫」最具代表性的開發案之一。台灣人壽秉持「Team Taiwan」精神，不僅投入商場、辦公大樓及多功能會展中心建設，也積極提供公共開放空間與城市基礎設施，透過空橋串聯捷運、展覽館、商場、飯店及金融園區，讓民眾享有更便利、更安全的步行環境。

許舒博指出，空橋不只是交通設施，更是串聯城市生活的重要節點。未來隨著南港展覽、商務及觀光活動持續成長，完善的空中廊道系統可望進一步帶動區域人潮流動與消費效益，打造兼具工作、休閒、購物與觀光功能的幸福園區，也讓南港從昔日的城市邊陲，躍升為台北東區最具發展潛力的新核心。

台灣人壽 文湖線

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