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中信銀行入選國發會「一站式外籍人士金融服務示範銀行」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信銀行4日獲國發會入選為「一站式外籍人士金融服務示範銀行」，首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者。圖／中信銀行提供
中信銀行4日獲國發會入選為「一站式外籍人士金融服務示範銀行」，首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者。圖／中信銀行提供

中信銀行以具體行動落實公平待客原則，為提升外籍人士在臺生活的便利性與安全性，中信銀行提供包括一站式開戶、多語化介面、簡化金融業務申辦流程等服務，積極作為獲國發會肯定，於4日舉行之「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，宣布中信銀行入選為示範銀行，中信銀行首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者，中信銀行個人金融執行長楊淑惠出席領獎，彰顯中信銀行重視金融友善服務，重視客戶體驗之佳績。

為建構友善外籍人士之金融環境，鼓勵國內銀行業者提升服務品質，國發會於2025年11月展開「一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫」，歷經前導溝通、徵選收件、書面審查、外籍神秘客及評委至分行評核等階段評選。中信銀行由於深刻理解外國人在臺生活的實際需求，全臺設有157家雙語分行，透過制度優化與科技輔助，積極改善既有流程與服務接點，且整合臨櫃服務、自動化設備，提供外籍人士從開戶、身分驗證到金融諮詢的服務，本次評選由敦北分行等北、中、南共計7家分行，作為一站式外籍人士金融服務示範分行。

中信銀行表示，來臺就業、就學及居留的外籍人士逐年增加，在開戶、匯款、申辦金融商品及日常金融往來過程中，時常面臨語言隔閡、文件流程不熟悉及服務取得不易等挑戰，針對不同外籍人士，中國信託全臺設有超過7,800臺ATM並提供12種語言介面，提升外籍使用者的操作便利性，讓交易流程更直覺、順暢。另一方面，外籍人士於中信銀行完成一般存款及信託帳戶，可臨櫃申購基金、境外股票、境外ETF、債券、結構型債券等產品，不需另外開立投資帳戶，使用一個外幣帳戶即可彈性兌換14種貨幣。

除此之外，外籍客戶可透過中國信託網路銀行與行動銀行APP查看投資總覽，使用臺外幣及信用卡帳務查詢、外幣跨國轉帳、繳信用卡費、繳水電、繳電話費等日常金融服務。根據內部統計，截至去年11月，中信銀行在臺已服務來自逾200個國家、超過40萬名外籍人士。

中信銀行表示，金融服務的價值不僅是專業，更重要的是提供有溫度的客戶體驗，中信銀行將繼續藉由相關計畫的推動，提供外籍人士更友善的金融環境，提升外國人在臺生活的便利性與安心感。

國發會 中信銀行

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