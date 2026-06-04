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兆豐銀行打造外籍人士一站式金融服務體驗 獲選外籍金融示範銀行

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行獲選外籍金融示範銀行，打造外籍人士一站式金融服務體驗。圖為兆豐銀行副總經理陳建中（中）、國發會副主委詹方冠（左二），金管會銀行局副局長張嘉魁（右二）共同合影。業者／提供
兆豐銀行獲選外籍金融示範銀行，打造外籍人士一站式金融服務體驗。圖為兆豐銀行副總經理陳建中（中）、國發會副主委詹方冠（左二），金管會銀行局副局長張嘉魁（右二）共同合影。業者／提供

為打造國際友善金融環境，提升外籍人士在台金融便利性，兆豐銀行在既有雙語分行服務基礎上，整合各項金融服務流程，建立更具效率且友善外籍人士的一站式服務模式，讓外籍人士在台辦理金融業務更便捷，加速融入台灣生活，憑藉此創新服務，兆豐銀行榮獲國家發展委員會「外籍人士一站式金融服務示範銀行行動計畫」115年度示範銀行肯定，展現兆豐銀行的國際化與普惠金融成果，強化台灣金融環境的國際友善度。

兆豐銀行指出，外籍人士在台申辦金融服務時，常面臨對開戶及各項業務申辦流程不熟悉、外幣匯款流程繁瑣，以及語言溝通落差等問題。此外，在信用卡申請方面需符合一定條件，如需要額外提供台籍保證人或定存設質作為擔保，使申辦難度相對提高。

為回應外籍客戶多元需求，兆豐銀行導入一站式金融服務機制，由單一窗口提供中英文雙語服務，整合開戶、約定轉帳設定、信用卡申請等生活金融服務，外籍客戶一次即可申辦多項業務，減少多次往返的不便；信用卡服務方面，針對持有政府核發「就業金卡」的外籍專業人士，提供免台籍保證人及免定存設質的申請機制，以降低申辦門檻。

在服務據點規劃上，兆豐銀行考量地理位置及外籍客戶需求，選擇台北市天母地區蘭雅分行作為首家示範據點。該分行為兆豐銀行首家雙語示範分行，具備豐富的服務外籍客戶經驗，提供雙語服務人員、表單與友善的服務環境，並藉由本次一站式金融服務計畫再次優化服務流程，從臨櫃諮詢到數位操作指引，均由專人提供協助，為外籍客戶提供更舒適的金融體驗。

此外，兆豐銀行亦持續強化數位金融服務體驗，網路銀行及行動銀行均提供中英文雙語介面，外籍客戶開通相關服務後，可透過線上平台完成多數金融需求，讓金融服務更便捷。

兆豐銀行表示，未來將持續檢視外籍客戶實際需求，逐步優化服務內容並評估擴大服務據點，透過推動一站式金融服務提升在台外籍人士金融服務便利性，落實普惠金融精神，展現台灣金融環境的國際化與多元包容。

兆豐銀行

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