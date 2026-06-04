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彰銀首辦未來金融探險隊 防詐信託桌遊營

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

彰化銀行（2801）積極推廣金融教育，將於6月27日至28日在金融研訓院Banker’s Salon FE62金融探索館舉辦「未來金融探險隊｜守護資產大作戰」活動，透過具互動性的沉浸式課程設計，協助青少年建立正確金融觀念與資產保護意識。

本次活動共規劃四場半日營，全程免費報名，每場限額50名，共計開放200名國小三年級至國中學生參與。彰化銀行期待透過沉浸式金融教育以及有趣的信託桌遊體驗，讓學子們在冒險中建立「防詐觀念」與「金錢信託判斷力」。

活動自5月20日開放報名後迅速額滿，彰化銀行指出，此次活動獲得熱烈迴響，未來將視活動成果研議擴大辦理，讓更多學子有機會接觸正確且實用的金融知識。

彰化銀行所開發的信託桌遊，為國內首款適合國中小生設計的信託桌遊，將信託概念融入遊戲機制，以生活化、情境化方式呈現，讓孩子們在遊戲中學習到正確金錢觀、辨識詐騙陷阱、理財與資產保護、做選擇與判斷能力，理解信託在資產守護中所扮演的角色，進一步培養正向財務態度與自我保護能力。

彰化銀行長期深耕信託業務，致力推動信託服務創新應用，近兩年於金管會舉辦的「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期評比中脫穎而出，同時榮獲「安養信託獎」A組第二名與「信託業務創新獎」第二名雙獎殊榮。

為了讓信託服務真正貼近民眾生活，彰化銀行走訪各地安養機構、深入社區及校園，針對老中青三代舉辦上百場安養信託說明會，透過生活化的戲劇演出、多元情境及語言的影片，以及淺顯易懂的安養信託介紹懶人包，讓不同族群皆能獲得同等的金融資訊，落實普惠金融。

彰化銀行多年來致力於普惠金融的推動，除了透過數位創新、友善金融服務及社會關懷，致力提升各族群的金融可得性，更積極深耕讓兒童與青少年從小培力金融素養。

彰化銀行表示，此次「未來金融探險隊｜守護資產大作戰」活動採取「先知識、後應用」設計，結合全台首座金融博物館—FE62金融探索館進行系統化教學，再輔以防詐信託桌遊挑戰賽，相信這場寓教於樂的互動體驗，將能引領青少年勇敢跨出守護資產的第一步。

彰銀 桌遊

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