「凱基幣享卡」掀點數變資產新風潮！ 新戶享三大優惠 最高15%回饋

隨著全球虛擬資產市場持續發展，數位資產已從投資工具逐步走向日常理財配置。凱基銀行去年推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」，成功將「消費回饋」升級為「資產累積」，不僅改變信用卡回饋點數的使用場景，也吸引新世代理財族群快速加入，帶動卡友數與交易轉換動能穩健成長。凱基銀行歡慶「凱基幣享卡」上市滿一周年，推出三大回饋活動，包括新戶註冊交易所帳戶可獲得加密貨幣、新戶點數兌幣享加碼優惠，以及新戶完成指定任務消費最高15%回饋等多元優惠，協助降低民眾投資數位資產的門檻。

凱基銀行表示，近年虛擬資產逐步朝「主流化」邁進，轉向資產配置與金融應用延伸。根據凱基銀行內部資料分析顯示，「凱基幣享卡」主要客群為40歲以下族群，大學以上學歷客群超過85%，具數位金融高度接受度，且理財自主性高，偏好自行配置資產。特別是年輕世代與數位原生族群，對於非傳統金融商品資產累積接受度高，也更願意將日常支出轉為持續累積資產的工具，據分析，該客群平均消費金額為其他卡兩倍以上；同時，也有部分「觀望型投資人」透過「凱基幣享卡」低門檻進入市場，從小額點數兌換開始接觸虛擬資產，已有超過六成客戶使用點數兌換加密貨幣，顯示積極進入虛擬資產市場之企圖心。

凱基銀行指出，「凱基幣享卡」提供卡友刷卡一般消費國內1%、海外2%幣享點（且免海外交易手續費1.5%），指定通路最高3%幣享點。若完成指定任務再額外加碼，消費回饋最高達15%，活動期間最高加碼2,400點幣享點。每1幣享點可兌換等值1元加密貨幣的產品特色，自推出以來，成功改變既有點數使用模式，在信用卡回饋點數轉換為虛擬資產的趨勢下，卡友點數兌換虛擬資產比例顯著提升，反映持續參與度提高、卡友數穩定成長，數位族群滲透率提升。

而「凱基幣享卡」持續擴展可兌換的虛擬資產種類，提供包含比特幣、以太幣、泰達幣、USDC、交易所平台幣(Bito Token、MAX Token)等六種虛擬貨幣等多元選項，滿足客戶不同風險偏好與理財策略。「凱基幣享卡」不僅提升信用卡使用黏著度，透過與國內兩大虛擬資產交易所幣託BitoPro、現代財富MAX合作，延伸至交易所開戶與資產配置行為，形成完整的數位金融生態圈。

為歡慶「凱基幣享卡」上市滿周年，凱基銀行推出多項回饋活動，包括新戶註冊交易所帳戶最高可享11顆泰達幣（USDT）、新戶點數兌幣月月享加碼50%優惠、完成指定任務消費最高享15%回饋以及卡友訂閱投資數據平台 Blave可享七折優惠等，讓卡友輕鬆提升投資工具與資訊掌握度，協助用戶更有效管理資產。

凱基銀行未來將持續深化與產業夥伴合作，優化使用體驗，推出更多元資產應用場景，讓消費行為不僅即時滿足需求，更能累積長期財務價值，開創金融服務新想像。想了解「凱基幣享卡」相關活動期間、詳情與限制可至凱基銀行官網查詢。