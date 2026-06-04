國泰攜手逆風劇團推動社區青銀學校 世代同行關懷長者

當台灣邁入超高齡社會，獨居孤獨和社會孤立的「孤獨老」日益普遍，已變成國安重大議題之一。國泰人壽和財團法人國泰人壽慈善基金會體察社會需求，今年首度提出「長者賦能—健康老化社會的行動者」方案，以體能維持（體力）、智識培養（腦力）、社會參與（社會力）三個面向，支持長者從身、心乃至社會互動邁向健全，促進健康老化目標，並以社區青銀學校作為實踐，讓世代同行、社區共好、優雅老化作為避免孤獨老的最佳解方。

所謂長者賦能—健康老化社會的行動是指，國泰人壽結合集團資源、偕同產官學、國泰慈善基金會和社福機構一同致力打造支持健康老化的友善環境，透過全方位高齡照護行動與系統建置，讓長者的體力、腦力、社會力三方面正向發展，期盼逐年提升國人健康餘命，讓每一段生命旅程都能擁有更高品質。

國泰慈善基金會總幹事張殷壽表示，國泰攜手逆風劇團在2026年擴大社區青銀學校關懷量能並且獨家支持，從臺北市大同區、萬華區擴大至士林區、新北市三重區，讓青年和長者相互學習，打破世代間距離，讓長輩們因為青年陪伴而健康快樂；青年朋友也能在參與和服務中找到自我價值。

今年社區青銀學校第一梯次成果展於6月3日在台北市民權國中盛大舉行，長者與青年將參與和學習的系列課程，以反詐騙舞台劇演出，包括民權國中校長徐雅鐘及其師生、台原藝術文化基金會董事長林經甫、台客劇場導演林冠廷、逆風劇團團長成瑋盛、臺北市大同分局延平派出所副所長許哲誌、國泰慈善基金會總幹事張殷壽、國泰退休志工、國泰人壽大同通訊處志工們共同參與，體現長輩們走出家門恢復社會參與、青年找到人生方向的成果。

值得一提的是，國泰攜手逆風劇團把當前最重要的反詐騙宣導，透過戲劇，讓嚴肅議題轉化成生動、容易記憶的方式，讓反詐觀念走入社區、家庭，建立起守護防線，更看見長輩在反詐舞台劇的活力演出，藉由三力（體力、腦力、社會力）五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺）的系列課程來實踐林經甫董事長所提倡，面對老化不是被動接受衰退，而是積極經營生活，打造「優雅老化」的幸福人生，遠離孤獨老。

提供學習場域的民權國中校長徐雅鐘說，學校長期以來一直有進修補校課程，許多長輩們在學校完成學業，使學校和長輩有更多連結，同時學校作為社區服務據點，透過青銀共學，學校也常舉辦各類活動，讓同學們能教導長輩使用手機、拍攝影片等，而青少年學習與長輩互動，也發揮出敬重自己長輩的美德，今年能夠與逆風、國泰合作，提供「社區青銀學校」場域，讓長輩們進來是非常樂意的事，更是實際行動落實青銀共學，而不是一句口號，3日下午能欣賞到長輩們和青年的反詐騙舞台劇演出是一件很有意義的事。

談起逆風劇團與國泰的合作，自2022年起的校園反毒，一路延伸至反毒暨反詐騙校園巡演、社區青銀學校的長者關懷、逆風劇團團長成瑋盛提到，會以青銀共創來推動社區青銀學校，是看到高關懷青少年投入到公益後的溫柔，而且長輩們給予青少年們的正向回饋和稱讚，激發出他們的同理心，而愈來愈多長輩願意走出家門，加入社區青銀學校的課程，已從萬華區擴展至大同區，是因為青銀學校讓長輩可以變成幫手，改變了過去被視為弱勢、被保護的對象，成為能夠提供知識與回饋的角色，發揮價值。

成瑋盛進一步提到，在這裡長輩和青少年一起去做一件事（即反詐騙舞台劇的課程培訓），不是誰要去幫助誰，是一起共學共好，讓青銀共創成為一件很年輕、很熱血的事。」今年逆風續和國泰合作也要把青銀社區學校擴展至其他社區，包括台北市士林區、新北市三重區等，而長輩和青少年更把學到的反詐騙舞台劇成果，巡演擴散至其他縣市、社區，擴大影響力。

今年78歲的呂奶奶說，會願意來參加社區青銀學校，就是被課程吸引了，而且上課型態跳脫預習、複習模式，讓每一位長輩能開心參加，而且課程中有戲劇、肢體活動、主持等，更納入反詐騙觀念，讓我們在課程結束後，能親自演出反詐騙舞台劇，真的超級有成就。

作為今年國泰與逆風劇團社區青銀學校的校長、台原藝術文化基金會董事長林經甫說，社區青銀學校跳脫以往長者關懷框架，串起社區和學校，重現長者價值以及讓參與青少年找到自我人生方向，並用舞台劇形式把反詐騙觀念傳達給更多人，是深具意義的事。

今年社區青銀學校，由台北市萬華區和大同區長輩與青少年一起共學，演出反詐騙舞台劇。圖／國泰慈善基金會提供