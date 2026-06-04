【即時短評】國票金改選結束仍暗潮洶湧 淪為政治角力戰場

國票金的改選雖然已在上周五完成，但實際上依然暗潮洶湧，尤其是一家金控的改選，是否選任副董事長會引起軒然大波，是台灣的金融史上前所未見，然而據了解，現在最嚴重的問題，是出在綠營內部的政治角力，尤其台鋼集團近來展現對於綠營立委的強大影響力，透過這些立委向行政院施壓，讓公股原本的沙盤推演結果全部變調，這也使得國票金改選之後的一連串問題，包括子公司董總的派任如何進行、是否設置副董事長這些問題，已無法從公司治理，而是從「政治化」角度思考。

台鋼集團裡或周邊友人具有影響力的人物不少，除了被視為扁系人馬的前任中鋼董事長林文淵之外，尤其是今年底六都選舉將至，在競選資源的需求之下，還有不少新潮流系立委，也加入這次國票金改選的「遊說團」行列，其中某位近幾年來在運動領域活躍的某位重量級立委就被點名，除此之外，台鋼也有南部知名，且被視為綠營黨內「眾望所歸」的地方首長力挺，一時之間聲勢非常浩大。

其中，相較於旺中集團反對國票金設置副董事長，反而近來市場最新傳出，台鋼集團也有自己的副董事長人選，就是才卸任的國票金控董事長魏啟林，這也顯示，在台鋼看來，設置副董事長並不違背公司治理，只不過就是不讓耐斯出來當副董事長，而這和旺中集團的立場不謀而合。

旺中集團先前由集團副董事長蔡紹中出任國票金控副董事長多年，但之後卻反過頭來質疑副董事長設置不符公司治理，前後態度的轉變令人訝異。而台鋼集團原先並不反對耐斯集團出任副董事長，但由於自身席次只被分配到1席，之後遭耐斯拒絕在席次上「私相授受」，因此立場大反轉反對耐斯出任副董事長；這些民股打著「公司治理」的招牌反對設置副董事長，但背後的理由卻是私人恩怨的意氣之爭。更糟糕的是，透過在政治上的運作和影響力，甚至連行政院都快招架不住，而台鋼集團及其外圍，與新任國票金董事長張兆順之間也有很多共同的友人，如何招架台鋼不斷透過政治關係出招，對張兆順而言也是一大挑戰。

放眼台灣13家金控，不論是金控本身或是金控旗下子公司，設置副董事長的已有7家，包括中信金、國泰金、富邦金、元大金、凱基金、台新新光金、華南金，可見得過半數的金控都有設置副董事長，若以公司治理的名義來反對設置副董事長，在很多金融圈人士眼中看來非常不合理，尤其國票金的副董事長設置多年，如今改選之後反而設立副董事長成為「禁忌」，「因人設事」未免太明顯，也使得國票金改選的副董事長之爭，現在成為金融圈茶餘飯後的話題，畢竟副董事長的設置，在很多金控之所以普遍，主要是能發揮協調不同股東之間在經營上的共識，以及強化經營團隊實力等多種效能。

從另一面來看，在國票金改選中，最以委託書徵求通路、以及拿到委託書票投公股等實際行動展現支持公股誠意的耐斯集團，卻因為台鋼、旺中集團雙方動員立委人馬反對耐斯出任副董事長職務，而成為「箭靶」，就連上周五原本該在董事會一併完成的副董事長選舉，也未在董事會上提案，這也使得公股的盟友，在外界看來已成為「冤大頭」。

倘若以各方在改選上的實力來看，倘若沒有耐斯集團的助陣，公股即使大買約22%的股權，也無法在國票金15席董事裡，取得8席的過半席次，這也使耐斯集團現在的情況，讓金融圈不少人看了也有感而發：「以後誰會跟政府合作？」

而若以台鋼集團心中最在意之點，至少要拿2席董事席次的觀點，據指出，在股東會最後過戶日之後，真正能歸類出台鋼集團持有的股權只有7.2%左右，而且很多是未持有一年，沒有徵求資格，既然如此，也使得財政部在分配席次時，不能讓台鋼和另外兩大民股耐斯和旺中平起平坐。

再從另一個角度，旺中集團和耐斯集團投資國票金的身份，是經過金管會的「驗身」，都有向金管會申請，但台鋼這裡卻從來沒有，然而，市場關於台鋼股權的傳言，卻接二連三，有些說買到快10%，有些說到9%，那麼，事實真相到底如何？台鋼集團既然有問鼎國票金的誠意，而且反對公大於民，那麼，既然要投資金融業，是否應該通過金管會這一關？此外，台鋼反對「公大於民」，但倘若攤開台鋼集團的借款往來，主力往來銀行不少都有公股的身影，那麼為何台鋼反對「公大於民」？已成為耐人尋味的問題。

最後一個問題，也是不論行政院，或是財政部都該面對的，就是在國票金的公股董事長、總經理的薪酬問題。倘若打開國票金的年報，會發現目前的國票金董事長與總經理的薪水，是其他八大行庫體系的公股董事長、總經理薪水的2倍或3倍之多，那麼，既然國票金的董事長、總經理都是官派，相較於其他公股金控、銀行的官派董事長、總經理的薪資水準，是否薪酬水準也應該一致？

相較於其他的金控體系，公股金控、銀行的董總薪酬真的非常不好，例如公股金控、銀行的董總一年薪酬連700、800萬元都不到，但其他金控的董總年薪卻至少都有數千萬之多，然而，即使如此，若以規模與獲利來看，國票金控遠比其他公股金控、銀行小得多，因此，現行國票金控的經營高層，包括董事長、總經理、副董事長這些經營高層的薪資合理性，的確都有檢討的空間，尤其是公股董事長與總經理，既然都是公股派任，但薪水天差地別，而且規模還差這麼多，看起來也真的很奇怪。上述的諸多紛擾，足見國票金的改選落幕，只是另一個挑戰的開始，如何接招和拆彈，政府需要的是更多抗壓性。