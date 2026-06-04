央行新台幣發行準備大洗牌 黃金占比首度衝破5成

國營「金飯碗」掉漆？據一份台銀內部關於新進人員甄試及錄取率的相關統計顯示，台銀在今年第一季最新進行的徵才，不但報名人數為近十年來最低水準，連1400人都不到，而且台銀錄取率相對是近十年來最高水準，約18%已快達2成之高，國營銀行「鍍金飯碗」如今「掉漆」，原因竟和員工薪資缺乏市場競爭力有關，相較於台灣銀行的獲利近幾年來不斷創新高，去年底的獲利成長率更為近年來之冠，但在金融業徵才戰場上卻吃鱉，連其他已民營化的公股銀行都不免感嘆。

2026-06-04 06:57