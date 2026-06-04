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央行新台幣發行準備大洗牌 黃金占比首度衝破5成

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行公布2026年第1季新台幣發行準備，其中黃金占首度突破5成，創歷史新高。 美聯社
央行公布2026年第1季新台幣發行準備，其中黃金占首度突破5成，創歷史新高。 美聯社

央行公布2026年第1季新台幣發行準備，其中黃金占首度突破5成，創歷史新高，而美元外匯儲備比重則下降到49.4%。主因第1季黃金每公克平均價格上漲到4683元新台幣。受到國際金價飆高影響，首季新台幣發行準備黃金占比突破5成。

目前金融機構對金價的預測，星展銀預估2026年下半年每英兩將升至6250美元，滙豐（HSBC）預測金價今年H2可攻至5,100美元；渣打銀預估未來12個月金價上看5500美元。

央行統計，截至2026年3月底止，共計發行各項新台幣券幣3.8兆元，第1季新台幣發行準備中，純金410公噸未變，每公克新台幣4683元，計折合新台幣1.92兆元，占比50.5%；而美元外匯儲備587.7億美元，計折合新台幣1.88兆元，占比降至49.4%。 央行表示，發行新台幣須有等值資產做為支撐，主要來自黃金與外匯儲備。當市場價格出現劇烈變動，即便實際資產數量不變，結構比重也會隨之調整。

台幣 央行 黃金

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