快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

外籍人才衝破8萬人 國發會攜六銀行推一站式金融服務

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會4日宣布攜手六家示範銀行，於全台開闢17家專屬分行啟動「一站式外籍人士金融服務」。國發會／提供
國發會4日宣布攜手六家示範銀行，於全台開闢17家專屬分行啟動「一站式外籍人士金融服務」。國發會／提供

為解決外籍人才來台工作時，使用金融服務的相關痛點，國發會今（4）日宣布攜手六家示範銀行，於全台開闢17家專屬分行啟動「一站式外籍人士金融服務」，針對外籍人才申辦信用卡、開戶等需求提供客製化服務。國發會指出，目前外籍專業人士在台人數已突破八萬人，就業金卡核發量更超過ㄧ萬五千張，將持續建構更便利外籍人才的生活環境。

國發會副主委詹方冠致詞表示，台灣自2018年推動《外國專業人才延攬及僱用法》（外專法）以來，透過一站式服務積極排除法制障礙，包括放寬全球前1,500大大學畢業生，免兩年工作經驗限制即可來台受僱、推動就業金卡優化進出境與居留程序、給予年薪350萬元以上高階人才租稅優惠，並進一步放寬配偶就業等權益。目前就業金卡核發已超過ㄧ萬五千張，外籍專業人士在台人數更達成倍增、突破8萬人，法制層面的大刀闊斧已取得顯著成效。

詹方冠指出，儘管法規層面取得突破，外籍人才來台仍面臨不易開立銀行帳戶、申辦信用卡門檻過高，以及國外轉帳流程繁瑣等痛點。為此，國發會特別評選出六家示範銀行啟動一站式外籍金融服務，期盼在符合國際洗錢防制與認識客戶（KYC）規範的前提下，提供外籍人才更優質的金融服務。未來也將持續推動外資新創公司在台開戶的便利化，建構更完善的攬才系統。

「一站式外籍人士金融服務」，首波敲定中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行及第一商業銀行等六家銀行，於台北、桃園、新竹、台中、台南及高雄六都開闢共17家專屬分行提供服務。

國發會指出，「一站式外籍人士金融服務」有三大亮點服務：第一、開創友善申辦途徑，例如採認外籍人才的「國外財力證明」、「國外繳稅證明」作為信用卡核卡參據，鬆綁申辦信用卡需「台籍保證人」限制等。第二、服務模式升級，導入「線上預約制」，讓銀行端預先掌握外籍人才的需求與家庭背景，將開戶、信用卡、約定轉帳及多幣別等項目，以一站式服務方式進行規劃。第三、優化臨櫃體驗，設立專屬服務據點與櫃檯，透過專屬行員提供客製化金融接待體驗。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，金融服務是外籍人才來台工作與生活最重要的起點，金管會正全力推動雙語金融環境，截至去年底，國內已有兩千多家雙語分行，且有超過八成以上的ATM支援多國語言，本次一站式服務更進一步精進服務深度，在兼顧法律遵循與風險控管，提供更便利穩健的金融環境。

東吳大學法律學系副教授林育廷指出，此次服務核心對象鎖定持有就業金卡、符合《外專法》適用的國際高階人才、世界前200大的大學畢業生、僑外生等，但各參與銀行仍可依自身優勢，延伸發展其他具差異化的金融服務。

針對市場關切的推動時程與成效檢視，林育廷指出，政策首波上路後，預計在三至六個月內就會進行首行績效評估，動態調整實務運作流暢度，確保風險控管無虞；明年更預計合作銀行可進一步擴增至九家，讓外籍人才在台的金融友善環境更趨成熟。

國發會 信用卡 信用

延伸閱讀

國泰落實多元族群友善、普惠金融 獲台灣金融業公平待客大調查三大獎

國內失業率26年最低 海漂族66萬人卻創新高

公股唯一！臺灣企銀樂齡APP登國際舞台 勇奪Qorus亞太創新獎

《虛擬資產服務法》初審通過 發台幣穩定幣五大規範

相關新聞

獨／國營「金飯碗」掉漆？報考人數大減 台銀最新錄取率竟快要2成

國營「金飯碗」掉漆？據一份台銀內部關於新進人員甄試及錄取率的相關統計顯示，台銀在今年第一季最新進行的徵才，不但報名人數為近十年來最低水準，連1400人都不到，而且台銀錄取率相對是近十年來最高水準，約18%已快達2成之高，國營銀行「鍍金飯碗」如今「掉漆」，原因竟和員工薪資缺乏市場競爭力有關，相較於台灣銀行的獲利近幾年來不斷創新高，去年底的獲利成長率更為近年來之冠，但在金融業徵才戰場上卻吃鱉，連其他已民營化的公股銀行都不免感嘆。

央行新台幣發行準備大洗牌 黃金占比首度衝破5成

央行公布2026年第1季新台幣發行準備，其中黃金占首度突破5成，創歷史新高，而美元外匯儲備比重則下降到49.4%。主因第1季黃金每公克平均價格上漲到4683元新台幣。受到國際金價飆高影響，首季新台幣發行準備黃金占比突破5成。

新台幣午盤貶2.5分 暫收31.465元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.465元，貶2.5分，成交金額6.57億美元

凱基銀首張點數兌幣「幣享卡」滿週年 幣託分析「這族群」占比逾七成

從便利商店點數換幣，到信用卡消費回饋累積加密貨幣，「消費即投資」已成為台灣民眾接觸虛擬資產的新入口，凱基銀行推出國內首張點數兌幣「幣享卡」上市滿一週年，合作交易所幣託BitoPro分析，使用幣享點換加密貨幣的用戶中，30至49歲族群占比達76%，且虛擬資產交易活躍度高，成為推動數位資產普及的核心主力。

奧丁丁再下一州！取得俄亥俄州資金傳輸執照

領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. 旗下營運品牌奧丁丁集團今日宣布，正式取得美國俄亥俄州的資金傳輸執照（Money Transmitter License），使奧丁丁的業務版圖擴大至全美42 州，並將旗下跨境支付與結算基礎建設 OwlPay 的服務範圍，一併打進美國最具工業戰略地位的經濟體之一。

炒股比買房好賺？台股4月吸金4.3兆、年增逾33% 打趴購屋貸款4.5%

台股火熱持續吸引資金流入，反觀房市相對冷凍。住商機構觀察中央銀行資料，證券劃撥存款餘額4月達4.3兆創歷史新高，與去年同期相比大增逾一兆元；至於消費者購置住宅貸款餘額4月雖達11.7兆，仍處歷史高點，但與上月相比僅成長0.4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。