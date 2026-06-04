外籍人才衝破8萬人 國發會攜六銀行推一站式金融服務

為解決外籍人才來台工作時，使用金融服務的相關痛點，國發會今（4）日宣布攜手六家示範銀行，於全台開闢17家專屬分行啟動「一站式外籍人士金融服務」，針對外籍人才申辦信用卡、開戶等需求提供客製化服務。國發會指出，目前外籍專業人士在台人數已突破八萬人，就業金卡核發量更超過ㄧ萬五千張，將持續建構更便利外籍人才的生活環境。

國發會副主委詹方冠致詞表示，台灣自2018年推動《外國專業人才延攬及僱用法》（外專法）以來，透過一站式服務積極排除法制障礙，包括放寬全球前1,500大大學畢業生，免兩年工作經驗限制即可來台受僱、推動就業金卡優化進出境與居留程序、給予年薪350萬元以上高階人才租稅優惠，並進一步放寬配偶就業等權益。目前就業金卡核發已超過ㄧ萬五千張，外籍專業人士在台人數更達成倍增、突破8萬人，法制層面的大刀闊斧已取得顯著成效。

詹方冠指出，儘管法規層面取得突破，外籍人才來台仍面臨不易開立銀行帳戶、申辦信用卡門檻過高，以及國外轉帳流程繁瑣等痛點。為此，國發會特別評選出六家示範銀行啟動一站式外籍金融服務，期盼在符合國際洗錢防制與認識客戶（KYC）規範的前提下，提供外籍人才更優質的金融服務。未來也將持續推動外資新創公司在台開戶的便利化，建構更完善的攬才系統。

「一站式外籍人士金融服務」，首波敲定中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行及第一商業銀行等六家銀行，於台北、桃園、新竹、台中、台南及高雄六都開闢共17家專屬分行提供服務。

國發會指出，「一站式外籍人士金融服務」有三大亮點服務：第一、開創友善申辦途徑，例如採認外籍人才的「國外財力證明」、「國外繳稅證明」作為信用卡核卡參據，鬆綁申辦信用卡需「台籍保證人」限制等。第二、服務模式升級，導入「線上預約制」，讓銀行端預先掌握外籍人才的需求與家庭背景，將開戶、信用卡、約定轉帳及多幣別等項目，以一站式服務方式進行規劃。第三、優化臨櫃體驗，設立專屬服務據點與櫃檯，透過專屬行員提供客製化金融接待體驗。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，金融服務是外籍人才來台工作與生活最重要的起點，金管會正全力推動雙語金融環境，截至去年底，國內已有兩千多家雙語分行，且有超過八成以上的ATM支援多國語言，本次一站式服務更進一步精進服務深度，在兼顧法律遵循與風險控管，提供更便利穩健的金融環境。

東吳大學法律學系副教授林育廷指出，此次服務核心對象鎖定持有就業金卡、符合《外專法》適用的國際高階人才、世界前200大的大學畢業生、僑外生等，但各參與銀行仍可依自身優勢，延伸發展其他具差異化的金融服務。

針對市場關切的推動時程與成效檢視，林育廷指出，政策首波上路後，預計在三至六個月內就會進行首行績效評估，動態調整實務運作流暢度，確保風險控管無虞；明年更預計合作銀行可進一步擴增至九家，讓外籍人才在台的金融友善環境更趨成熟。