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凱基銀首張點數兌幣「幣享卡」滿週年 幣託分析「這族群」占比逾七成

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
幣託推動日常消費整合加密貨幣，凱基推幣享卡吸高消費族群。圖／幣託集團提供
幣託推動日常消費整合加密貨幣，凱基推幣享卡吸高消費族群。圖／幣託集團提供

從便利商店點數換幣，到信用卡消費回饋累積加密貨幣，「消費即投資」已成為台灣民眾接觸虛擬資產的新入口，凱基銀行推出國內首張點數兌幣「幣享卡」上市滿一週年，合作交易所幣託BitoPro分析，使用幣享點換加密貨幣的用戶中，30至49歲族群占比達76%，且虛擬資產交易活躍度高，成為推動數位資產普及的核心主力。

凱基銀行推出之「幣享卡」，可將消費回饋點數換成主流虛擬資產，以更直覺且零成本方式參與加密貨幣市場。幣託 BitoPro觀察指出，相較於過去幣圈以年輕族群為主，中堅世代更傾向透過日常消費逐步累積虛擬資產，並將其納入長期資產配置；進一步分析顯示，該族群交易活躍度高，虛擬資產持有規模也穩健成長，顯示這群主力族群具備經濟實力，精明利用刷卡點數進行長線資產配置，展現出穩定持幣與靈活操作並進的理財性格。

看準市場對多元數位資產配置需求提升，幣享卡也正式新增BITO與USDC兩大幣種。BITO為幣託交易所BitoPro之平台幣，除了可折抵交易手續費，也串聯平台內多元應用場景；USDC為目前全球發行量第二高的美元穩定幣，可作為較穩健的數位資產配置選擇。目前幣享卡支援BTC、ETH、USDT、USDC、BITO五種虛擬資產兌換，幣託也同步延續幣享卡新戶入金贈5 USDT優惠活動，以及凱基新戶兌點最高加碼50%等方案。

針對點數換幣應用，幣託早於2021年即與全家便利商店合作推出點數換加密貨幣服務，持續拓展虛擬資產與日常消費、生活金融場景整合。幣託集團BitoGroup創辦人暨執行長鄭光泰表示：「隨虛擬資產逐步與主流金融市場融合，各產業對虛擬資產應用需求也明顯提升。目前幣託已陸續與金融機構、大型企業展開點數換幣、穩定幣結算與加密貨幣支付等合作洽談，顯示市場正加速從交易場景走向生活金融應用。」幣託在 Web3 應用領域的深耕與進化，將區塊鏈技術導入日常消費，成功打破產業隔閡。未來將持續透過合規與創新的雙重驅動，積極與主流金融體系對接，定義未來生活金融的新常態。

幣享卡正式新增幣託交易所BitoPro之平台幣BITO與美元穩定幣USDC兩大幣種。圖／幣託集團提供
幣享卡正式新增幣託交易所BitoPro之平台幣BITO與美元穩定幣USDC兩大幣種。圖／幣託集團提供

凱基 加密貨幣 凱基銀行

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