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奧丁丁再下一州！取得俄亥俄州資金傳輸執照

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
奧丁丁宣布取得俄亥俄州資金傳輸執照，全美服務版圖擴大至 42 州。圖／奧丁丁提供
奧丁丁宣布取得俄亥俄州資金傳輸執照，全美服務版圖擴大至 42 州。圖／奧丁丁提供

領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. 旗下營運品牌奧丁丁集團今日宣布，正式取得美國俄亥俄州的資金傳輸執照（Money Transmitter License），使奧丁丁的業務版圖擴大至全美42 州，並將旗下跨境支付與結算基礎建設 OwlPay 的服務範圍，一併打進美國最具工業戰略地位的經濟體之一。

俄亥俄州是美國第七大州經濟體，2025 年國內生產毛額（GDP）約9670億美元，規模超越以色列或新加坡的國家經濟體。作為全美最重要的航太與國防重鎮之一，俄亥俄州坐擁萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）與美國國家航空暨太空總署（NASA）格倫研究中心，聚集了超過600家航太機構與400 多家國防承包商，光是軍事與聯邦相關活動，估計就為當地帶來41.8萬個就業機會，每年創造約 550億美元的經濟產值。

這種量級的產業，極度仰賴跨境供應鏈的持續協作。2024年，俄亥俄州企業的進出口貿易額約達1440億美元，其中以往來加拿大、墨西哥、歐盟及中國的運輸設備、機械及化學品為大宗。每一筆貨物進出，背後都是一筆要跨國結算的款項。隨著取得俄亥俄州執照，OwlPay就能在合規、以穩定幣為基礎的架構上，為這些企業結算跨境支付，跟上產業對資金流動速度的要求。

OwlPay 從設計之初就讓同一套持照基礎建設，能陪企業走完跨境支付的每一哩路，像是從傳統匯款結算、到穩定幣結算，再到全球商務裡正在成形的「AI 代理支付」，也就是由AI代替使用者主動發起、完成每一筆交易的新模式。對航太、國防或先進製造業的供應商而言，奧丁丁認為，與其同時對接多家供應商，不如把一切建立在單一的合規基礎上。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，俄亥俄州是美國最重要的工業經濟體之一，航太、國防與先進製造業，仰賴的是永不中斷的供應鏈，而它們背後的資金也應具備同樣的流動性。未來，越來越多資金會走在可程式化的支付軌道上，而且會越來越常由開始代替使用者交易的 AI 代理發起。奧丁丁要確保底層的合規結算，逐一拿下執照。

多一張執照，OwlPay 能服務的市場就更廣，這片得花上多年才能拼起來的在地版圖也更完整。而隨著全球商務越來越往合規、穩定幣結算靠攏，這套基礎建設的價值也將日益提升。

而這套基礎早已轉化為實質的交易量。近幾個月，OwlPay 有 45% 的交易在美國本土進行結算，另有 40% 的交易跨出國門、遍及全球 21 個海外市場，其中量體最大的幾條通道，分別通往中國、香港、阿拉伯聯合大公國及奈及利亞。

奧丁丁的全球合規佈局，也持續往美國以外的市場穩健推進。目前，奧丁丁已在波蘭登記為虛擬資產服務業者（VASP），並在日本擁有電子支付等代行業執照（亦即銀行 API 執照）。同時正著手申請香港、新加坡及拉丁美洲特定市場的執照。

奧丁丁 太空 以色列

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