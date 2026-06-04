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炒股比買房好賺？台股4月吸金4.3兆、年增逾33% 打趴購屋貸款4.5%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察中央銀行資料，證券劃撥存款餘額4月達4.3兆創歷史新高，與去年同期相比大增逾一兆元；至於消費者購置住宅貸款餘額4月雖達11.7兆，仍處歷史高點，但與上月相比僅成長0.4%。住商機構／提供
住商機構觀察中央銀行資料，證券劃撥存款餘額4月達4.3兆創歷史新高，與去年同期相比大增逾一兆元；至於消費者購置住宅貸款餘額4月雖達11.7兆，仍處歷史高點，但與上月相比僅成長0.4%。住商機構／提供

台股火熱持續吸引資金流入，反觀房市相對冷凍。住商機構觀察中央銀行資料，證券劃撥存款餘額4月達4.3兆創歷史新高，與去年同期相比大增逾一兆元；至於消費者購置住宅貸款餘額4月雖達11.7兆，仍處歷史高點，但與上月相比僅成長0.4%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，股市持續創下高點，自然吸引消費者投入資金，至於房市受打房衝擊，增幅明顯趨緩，令以往股房連動效應不再，反而呈罕見的「股強房弱」格局。

證券劃撥存款餘額為證券商自有資金帳戶、與客戶交割進出帳戶和與交易所交割清算帳戶等，所持有的支票存款、活期存款和活期儲蓄存款的帳戶金額總和，被視為「散戶信心指標」。

據央行統計，4月證券劃撥存款餘額攀升至4.3兆元，不僅續創歷史新高，且較上月大增3,742億元、月增幅達9.5%，同時與去年同期相比大增1兆788億元，年增幅高達33.5%。

相較之下，購置住宅貸款餘額雖同樣續創高點，達11.7兆元，不過月增僅474億元、月增幅僅0.4%，相較去年4月也僅增5,046億元，年增幅約4.5%。

賴志昶指出，美國總統川普（Donald Trump）去年甫上任時，於2025年4月發起「對等關稅」措施，對全球股市造成衝擊，台股亦受牽連，依照央行數據，單月月平均股價指數僅19,558點，但到了今年4月台股局勢不同以往，受到全球AI浪潮大力助攻之下，台股由半導體龍頭領軍，整個4月一路長紅，甚至突破4萬點大關，也吸引不少散戶持續將資金投入，令證券劃撥存款餘額持續創下新高。

賴志昶補充，從股市熱絡情況可看出，市場並不缺乏資金，但卻流不入房市，主因是有央行信用管制措施、銀行限貸等政策築起「長城」，把四處橫溢的熱錢擋在牆下，令房市未有以往的股房連動，甚至還可能由於股市投資報酬率較高，讓置產族群更情願把資金留在股市，進而讓整體住宅貸款餘額增幅明顯趨緩。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，過去股民如賺錢，轉而換房、置產的，這一個過往的歷史規律，在台股已衝上歷史最高點之時，卻由於政策影響而大幅逆轉。

徐佳馨指出，現今投資人更傾向於將資金停泊於股市內，不僅由於單一個股可能有較高獲利空間，更是市值型 ETF 保值性較強所致，也造就出歷史罕見的股強房弱格局，而這也顯示政策重壓之下，資產配置首重流通性，令股市熱潮更勝於房市。

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