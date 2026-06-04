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瑞銀看好人民幣升值趨勢 預估一年內挑戰6.5價位 美元指數續走弱

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

瑞銀最新亞洲匯市展望指出，在中國龐大貿易順差、資金持續回流及政策面支持下，人民幣未來一年有望延續升值走勢，兌美元匯價可望由目前水準進一步升向6.7至6.6區間，甚至不排除挑戰6.5價位；相較之下，美元則面臨走弱壓力，美元指數預估將持續回落。

根據瑞銀預測，美元指數未來一年將呈現下行趨勢，至2027年6月可能降至95.6，較目前水準明顯回落。與此同時，人民幣匯率可望受惠於中國外匯市場供需改善及資金流入支撐，展現相對強勢表現。

瑞銀分析，今年前四個月中國累計貿易順差高達3,477億美元，出口表現優於預期。由於出口商持續將美元收入兌換成人民幣，不僅帶動市場美元供給增加，也推升人民幣需求，形成穩定且持續的升值動能。瑞銀認為，在強勁經常帳順差支撐下，人民幣匯價未來仍具進一步升值空間。

除了貿易因素外，中國官方對匯率政策的態度也被視為重要支撐。瑞銀指出，近期中國人民銀行持續透過中間價機制釋放穩定偏強的政策訊號，目前中間價維持在接近6.8附近，顯示官方傾向引導匯率維持相對強勢水準。

在利率方面，瑞銀預期美國聯準會（Fed）未來仍將朝降息方向調整，政策利率將由目前約3.64%逐步下降至明年6月的3.13%。隨著美國利率優勢縮小，美元吸引力可能進一步減弱，也有助於亞洲貨幣表現，其中人民幣將是主要受惠貨幣之一。

瑞銀 美元指數 人民幣匯率

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