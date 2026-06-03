獨／國營「金飯碗」掉漆？報考人數大減 台銀最新錄取率竟快要2成

國營「金飯碗」掉漆？據一份台銀內部關於新進人員甄試及錄取率的相關統計顯示，台銀在今年第一季最新進行的徵才，不但報名人數為近十年來最低水準，連1400人都不到，而且台銀錄取率相對是近十年來最高水準，約18%已快達2成之高，國營銀行「鍍金飯碗」如今「掉漆」，原因竟和員工薪資缺乏市場競爭力有關，相較於台灣銀行的獲利近幾年來不斷創新高，去年底的獲利成長率更為近年來之冠，但在金融業徵才戰場上卻吃鱉，連其他已民營化的公股銀行都不免感嘆。

台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄不斷為了台銀員工的薪資福利能有所改善大力奔走，包括在今年5月20日台銀舉行行慶慶祝活動時，凌忠嫄就曾經在媒體聯訪時對此發聲強調，希望修正「國營事業管理法」，她更援引憲法增修條文意旨表示，已有憲法的法源基礎，因此國營事業管理法應可據此修法來鬆綁對國營金融事業人員待遇及福利的限制。對於當前台銀在徵才面臨的挑戰，凌忠嫄當時受訪時也坦言，民營金融機構的薪資福利越來越高，領先台銀等100%國營的公股行庫的距離越來越大，包括台銀近年來的報考人數，也因此不斷降低。

凌忠嫄先後擔任過輸出入銀行理事主席、土銀董事長、彰銀董事長、台灣金暨台銀董事長，可說是目前公股體系唯一擔任過三家國營銀行董事長的，因此對於國營銀行員工薪資落後的程度更有所感；對於凌忠嫄大力為提升員工薪酬福利奔走，台銀內部既感動又感嘆，感嘆的則是憲法的增修條文，早在2005年就已給予國營事業管理法修法的法源基礎，但歷經藍、綠政黨彼此輪替數回合，卻一直等不到國營事業管理法的修法。

根據2005年的憲法增修條件第10條：國家對於公營金融事業機構的管理，應本於企業化經營的原則，其管理、 人事、預算、決算及審計，得以法律為特別之規定。而國營事業管理法，只要在第14條加註：「國營金融機構可為特別的規定」即可完成修法。

但這麼簡單的修法，卻一直牛步化。一位公股金融圈人士直言，國營銀行台銀與土銀的薪資改革推動快十年都沒有成果：「最主要是卡在人事總處！」每次向人事總處爭取，都沒有下文。這位人士也強調，明明憲法已經對於國營金融業的情況作出例外解釋，由於金融業是完全競爭，而且競爭激烈的行業，因此員工的薪給待遇可以和其他油電水等國營事業的管理辦法脫勾，但人事總處卻一直擱置台銀為首的國營銀行所提出的薪資福利調整方案，台銀內部也無奈指出，再這樣下去：「台銀的世代交替會出現嚴重的斷層，也不利台銀的長遠發展！」

以去年各家公股銀行的年終行情為例，相較多家公股金控年終獎金上看8個月，台銀的年終獎金依法最高就是4.4個月。這還不止，已民營化的公股行庫，還有員工紅利酬勞，這個又約當1至2個月，甚至更多的獎金；此外，還有員工持股信託，尤其現在台股大好，很多公股行庫的員工持股信託的結果，都形同為員工加薪許多，但只有台銀和土銀，因為沒有民營化和上市，到現在連員工持股信託都辦不成，只能無奈坐看其他公股行庫的員工，透過員工持股信託來助陣薪給更上一層樓，更不用說去看非公股體系的其他銀行。

國營銀行員工薪資改革牛步化，使國營銀行徵才碰壁嚴重碰壁。根據台銀內部對於近十年來的徵才及錄取率統計，%由於薪資水準與外界落差太大，已使其錄取率從8年前，2018年第一次徵才只有2.5%左右，今年首季第一次徵才竟然已高達18%，錄取率大增的同時，也顯見台銀徵才困難的程度；另一家國營銀行土地銀行，也有類似的現象。

現在的大型公股行庫，由於金融市場上對人才的競爭激烈，每年都要辦二次徵才，甚至會辦第三次，台銀、土銀亦是如此，而且處境更窘迫。公股主管坦言，經常發生報到之後，只要其他銀行考上了，就馬上移動到別的銀行，但以國營銀行的情況最嚴重，連報考人數都不足。

以台銀為例，近十年來，台銀報考人數最多的年份是在2020年，當年度共有約7500人次報名，錄取率為4.3%，為近十年來的次低水準，在2024年之前，報考人數每年經常都在4、5千人之上，但2024年之後，報考人數不但低於4000人，錄取率也大升，直接和報考人數大減相關。

例如，今年第一次招考的應考人數只有不到1400人，和2018年，即8年前的第一次招考有3400多人的應考人數相較，竟連一半都不到。此外，像是2024年的報考人數僅3000多人，當年度錄取率為13%，到了今年第一次招考，錄取率已達18%，而且現在只要是備取，在考上的不來報到等情況之下，備取成為正取的機率幾乎快100%，國營銀行「金飯碗」掉漆的嚴重性由此可見。