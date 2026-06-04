台銀金飯碗褪色 錄取率從個位數變18％

國營銀行「金飯碗」光環不再。台銀內部新進人員甄試及錄取率統計顯示，今年第一季徵才報名人數創近十年來最低、不到一千四百人，錄取率也來到近十年來最高水準、約百分之十八。龍頭銀行台銀「 金飯碗」嚴重掉漆，另一間國營的土地銀行也有類似現象，主要原因出在員工薪資缺乏市場競爭力。

台銀徵才及錄取率統計顯示，二○一八年舉辦兩次徵才，第一次錄取率僅約百分之二點五。近十年來報考人數最多的是二○二○年約七千五百人次，錄取率百分之四點三，為近十年來的次低水準。二○二四年之前，報考人數每年約四、五千人，二○二四年之後，報考人數低於四千人，帶動錄取率大升。

以今年第一次招考為例，應考人數不到一千四百人，和二○一八年第一次招考有三千四百多人的應考相比，連一半都不到。而報考人數銳減也讓錄取率達到百分之十八，且只要是備取，在考上的人不報到等情況下，備取成為正取的機率接近百分之百。

事實上，不僅是台銀、土銀這兩家國營銀行，由於金融市場招募人才競爭激烈，連大型公股行庫每年都要辦兩次、甚至三次徵才，台銀、土銀處境則更窘迫。公股銀行主管坦言，經常出現應試者報到後，只要考上待遇相對較好的民營銀行就放棄資格。

除了薪水，相較多家公股金控年終獎金上看八個月，台銀的年終獎金依法最高就是四點四個月。此外，民營化的公股行庫還有一至兩個月的員工紅利酬勞，甚至更多獎金。另外還有員工持股信託，尤其現在台股大好，很多公股行庫的員工持股信託的結果，形同為員工加薪。相形之下，台銀和土銀並未民營化或上市，連員工持股信託都辦不成，只能無奈坐看其他公股行庫的員工賺飽飽，更不用說和民營銀行的差距。

為了改善行員薪資水準，台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄大力奔走，爭取修正「國營事業管理法」，鬆綁對國營金融事業人員待遇及福利的限制。對此台銀內部既感動又感嘆，感嘆的是憲法增修條文二○○五年已給予國營事業管理法修法的法源基礎，但歷經藍綠多次政黨輪替，卻等不到國營事業管理法修法。

一位公股金融圈人士表示，台銀、土銀的薪資改革推動快十年都沒有成果，「最主要是卡在人事總處」，每次向人事總處爭取都沒有下文。這位人士說，憲法已對於國營金融業的情況作出例外解釋，由於金融業是競爭激烈的行業，員工的薪給待遇可以和其他國營事業的管理辦法脫鉤，人總卻一直擱置國營銀行提出的調整方案。

台銀內部人員無奈指出，再這樣下去，「台銀的世代交替會出現嚴重的斷層，將不利長遠發展」。