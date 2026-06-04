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台企銀數位創新 國際肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
台灣企銀董事長李嘉祥與Qorus獎座合影。台灣企銀／提供
台灣企銀董事長李嘉祥與Qorus獎座合影。台灣企銀／提供

台灣企銀（2834）數位轉型成果再獲國際獎項肯定，於「2026 Qorus Reinvention Awards – APAC」中，以「樂齡App」榮獲「最佳客戶體驗」銅獎，為首家公股銀行獲此殊榮，展現台企銀在數位創新、客戶體驗設計及普惠金融推動上的卓越實力與國際競爭力。

Qorus國際金融創新協會擁有逾50年歷史，會員遍布120個國家、逾1,200家金融機構，為金融創新領域具高度權威性與指標性的國際獎項之一。台企銀首度參賽即獲青睞，創新成果獲得國際專業評審高度肯定。

「樂齡App」是台企銀洞察高齡化社會趨勢所打造的創新數位金融服務，針對全行55歲以上客群需求，全面優化操作流程與介面設計，採用大圖、大字、大按鈕及直覺式功能配置，有效降低學習門檻與操作負擔，落實數位平權與普惠金融。

「樂齡App」更突破傳統金融服務框架，導入跌倒偵測、防詐騙及主動關懷等創新功能，相關技術取得多項發明與新型專利，展現台企銀技術創新能力與市場差異化競爭優勢。

「樂齡App」自2024年7月上線以來，累計使用人數突破6.1萬人次，月均登入數達3,800人，逾55歲族群占比近 65%，於益普索（Ipsos）市調滿意度連二年達85%以上，顯示產品切中目標客群需求，並有效提升中高齡族群的數位金融參與度。台企銀將持續深化數據分析與AI應用，打造具效率、安全與溫度的全方位數位金融服務。

台企銀

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