聽新聞
0:00 / 0:00

元大壽推出日圓保單抽獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽自6月1日起至8月31日推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，最大獎可獲得東京雙人來回機票。元大人壽／提供
元大人壽自6月1日起至8月31日推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，最大獎可獲得東京雙人來回機票。元大人壽／提供

元大人壽日幣保單「日優寶日圓利率變動型終身壽險」，上市首月即創下逾6億元新契約保費收入，為回饋保戶支持，元大人壽同步推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，總獎項超過300個，內容涵蓋東京雙人來回機票、知名溫泉飯店住宿券、日系品牌家電與電子禮券等。

日圓長期維持相對低檔，帶動國人赴日旅遊、換匯與海外資產配置需求升溫。看準市場對日圓資產配置需求快速成長，以及國內缺乏日圓計價傳統型壽險商品的市場空缺，元大人壽今年3月推出國內首張、目前市場唯一的日圓計價傳統型保單「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，上市首月即創下逾6億元新契約保費收入。

該保單除提供終身壽險保障至保險年齡111歲外，也提供躉繳及2年繳兩種繳費方式，讓保戶可依自身財務規劃彈性選擇。商品並提供最高2%高保費折扣，且有機會透過增值回饋分享金機制，協助保戶兼顧保障、財務規劃及資產累積需求。

為回饋保戶支持，元大人壽同步推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，自6月1日起至8月31日止，活動對象限居住於台、澎、金、馬地區的保戶。活動採每月抽獎機制，7月至9月每月將抽出104名幸運得主，總獎項超過300個，內容涵蓋東京雙人來回機票、知名溫泉飯店住宿券、日系品牌家電與電子禮券等。

凡活動期間內持有元大人壽日幣保單、累計實繳保費每達100萬日圓，即可獲得一次抽獎機會。元大人壽指出，該商品投保門檻相對親民，最低80萬日圓即可規劃，目前已透過元大銀行、元大證券、中國信託、彰化銀行（2801）、臺灣銀行、第一銀行、統一綜合證券及瑞興銀行等多元通路銷售。

不過，業者也提醒，外幣保單除提供多元資產配置功能外，仍涉及匯率波動風險，民眾規劃外幣資產時，應同步考量自身財務需求、資金使用期限及匯率變化因素，透過適度分散配置，提升整體資產布局韌性。

東京 保單

延伸閱讀

守護暑假運動安全 安達人壽推安心溢起動定期險

《「我是有錢人」迷思799》從馬英九看「失智險理賠門檻」財經專家拆解保單條款含特殊定義

日圓兌美元觸及160 日本4月底以來砸734億美元干預匯市做白工

抗震避險不可少！合庫銀行推美元定存優利專案 利率衝3.75%

相關新聞

台銀金飯碗褪色 錄取率從個位數變18％

國營銀行「金飯碗」光環不再。台銀內部新進人員甄試及錄取率統計顯示，今年第一季徵才報名人數創近十年來最低、不到一千四百人，錄取率也來到近十年來最高水準、約百分之十八。龍頭銀行台銀「 金飯碗」嚴重掉漆，另一間國營的土地銀行也有類似現象，主要原因出在員工薪資缺乏市場競爭力。

虛擬資產法初審通過…幣圈納金融監理 訂遊戲規則

台灣幣圈正式納入金融監理。立法院財委會昨（3）日初審通過《虛擬資產服務法》，放寬未來虛擬資產服務商（VASP）須於二年內取得金管會許可證照才能繼續營業；同時要求金管會一年內完成虛擬資產衍生性商品規劃，象徵監理與創新發展同步啟動。

升息訊號？364天定存單利率飆 攀金融海嘯以來高點

中央銀行364天期定期存單標售結果引發市場關注。央行昨（3）日標售364天期定存單標售，原訂發行額度1,400億元，但市場投標總額僅1,297億元，出現不足額發行情況；更受矚目的是，得標加權平均利率攀升至1.523%，創下2008年金融海嘯以來新高。

瑞銀：亞幣一年內估升值2.9%

瑞銀昨（3）日分享最新亞洲匯市觀點指出，全球匯率市場正進入轉折階段，投資焦點將由單一美元走勢，轉向更重視宏觀基本面與政策變化所帶來的相對價值機會。瑞銀看好具備基本面支撐的貨幣，包括人民幣、澳幣與紐元，並建議投資人採取分散策略，聚焦相對價值機會，而非單一方向押注美元。

台新新光金：股利可穩定成長

台新新光金昨（3）日召開第1季法說會，投資人關注配息展望，總經理林維俊強調股利考量讓投資人穩定成長可預期性、現金殖利率、總股利率以及和主要同業比較狀況，沒有一個僵硬公式，第1季因獲利相當良好，目前狀況樂觀，應該可以有穩定成長期待。

國泰金前進亞洲行動峰會

一年一度的新加坡生態繁榮周（Ecosperity Week）於5月登場，作為亞洲永續與氣候行動重要國際平台，國泰金控致力成為亞洲氣候金融代表，今年更持續支持重點論壇「亞洲行動峰會」（Asia Action Summit），展現台灣金融業在亞洲氣候金融發展中的關鍵角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。