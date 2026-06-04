元大壽推出日圓保單抽獎

元大人壽日幣保單「日優寶日圓利率變動型終身壽險」，上市首月即創下逾6億元新契約保費收入，為回饋保戶支持，元大人壽同步推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，總獎項超過300個，內容涵蓋東京雙人來回機票、知名溫泉飯店住宿券、日系品牌家電與電子禮券等。

日圓長期維持相對低檔，帶動國人赴日旅遊、換匯與海外資產配置需求升溫。看準市場對日圓資產配置需求快速成長，以及國內缺乏日圓計價傳統型壽險商品的市場空缺，元大人壽今年3月推出國內首張、目前市場唯一的日圓計價傳統型保單「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，上市首月即創下逾6億元新契約保費收入。

該保單除提供終身壽險保障至保險年齡111歲外，也提供躉繳及2年繳兩種繳費方式，讓保戶可依自身財務規劃彈性選擇。商品並提供最高2%高保費折扣，且有機會透過增值回饋分享金機制，協助保戶兼顧保障、財務規劃及資產累積需求。

為回饋保戶支持，元大人壽同步推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，自6月1日起至8月31日止，活動對象限居住於台、澎、金、馬地區的保戶。活動採每月抽獎機制，7月至9月每月將抽出104名幸運得主，總獎項超過300個，內容涵蓋東京雙人來回機票、知名溫泉飯店住宿券、日系品牌家電與電子禮券等。

凡活動期間內持有元大人壽日幣保單、累計實繳保費每達100萬日圓，即可獲得一次抽獎機會。元大人壽指出，該商品投保門檻相對親民，最低80萬日圓即可規劃，目前已透過元大銀行、元大證券、中國信託、彰化銀行（2801）、臺灣銀行、第一銀行、統一綜合證券及瑞興銀行等多元通路銷售。

不過，業者也提醒，外幣保單除提供多元資產配置功能外，仍涉及匯率波動風險，民眾規劃外幣資產時，應同步考量自身財務需求、資金使用期限及匯率變化因素，透過適度分散配置，提升整體資產布局韌性。