國泰金前進亞洲行動峰會

一年一度的新加坡生態繁榮周（Ecosperity Week）於5月登場，作為亞洲永續與氣候行動重要國際平台，國泰金控（2882）致力成為亞洲氣候金融代表，今年更持續支持重點論壇「亞洲行動峰會」（Asia Action Summit），展現台灣金融業在亞洲氣候金融發展中的關鍵角色。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚並受邀擔任講者，分享金融業如何降低氣候投資風險，帶動長期資本投入亞洲淨零轉型。

温珍瀚於亞洲行動峰會壓軸場次，以「如何減少氣候投資在亞洲版圖中的風險？」為題分享，如果想要擴張氣候投融資，必須促使各市場建立更一致的標準、提升揭露制度品質與穩定政策環境，才能增加長期資本投入意願，並加速大型轉型專案推進。他指出，亞洲是全球碳排放與潔淨能源成長最快的區域，龐大轉型需求也代表巨大投資機會，關鍵在於讓不同類型資本「說同一種語言」，協助氣候投融資規模化。

成立十周年的亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC）首次舉辦高峰會，也成為本次生態繁榮周的重要亮點。在首次舉辦的AIGCC高峰會中，國泰金控資深顧問程淑芬以聯盟主席身分出席並擔任與談人。

程淑芬強調「做永續，不必犧牲獲利，反而能創造長期價值」，氣候投資正從氣候減緩延伸至氣候調適與韌性，未來將涵蓋AI解決方案、基載能源、農業韌性、循環經濟等領域。金融機構應主動發掘具潛力專案，透過資金引導與資源支持，協助其規模化；一項具示範效果的投資，若能建立市場信心、吸引更多資本跟進，本身就是金融機構發揮影響力的重要體現。

國泰金控低碳投融資總金額已達3,752億元，未來將持續推動「氣候、健康、培力」三大永續策略，整合集團資源、拓展國際氣候行動網絡，攜手夥伴實踐「BETTER TOGETHER共創更好」，朝亞洲淨零願景邁進。