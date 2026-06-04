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台新新光金：股利可穩定成長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台新新光金（2887）昨（3）日召開第1季法說會，投資人關注配息展望，總經理林維俊強調股利考量讓投資人穩定成長可預期性、現金殖利率、總股利率以及和主要同業比較狀況，沒有一個僵硬公式，第1季因獲利相當良好，目前狀況樂觀，應該可以有穩定成長期待。

台新新光金依去年獲利，擬配發1.1元股利，其中現金1元、股票0.1元。

林維俊表示，台新新光金第1季稅後純益達211億元，獲利大幅成長150%，銀行、保險、證券動能穩健，金控3月底總資產突破9兆元。另子公司新光人壽亦首度公布單季帳列OCI股票實現資本利得137億，使得新壽調整後獲利達256億元，新壽發言人林宜靜說明，4、5月股市大好，4月股票未實現獲利比3月成長三倍，5月結帳中但樂觀預期，對淨值大有貢獻。

對於新壽增資或發債計畫，林宜靜表示，獲利平穩加上今年CSM（合約服務邊際）目標維持700億高水準，到5月份股票未實現利益比第1季更好，投資績效及避險成本優化，短期無資本需求。TIS（新一代清償能力制度）目標為125%以上，目前還款無虞。

法人亦關注新光人壽上繳股利可能性，林維俊強調壽險配息細節規範金管會還未公布，但台新新光金的人壽占比和較大的同業相比不高，主要靠銀行及證券上繳支撐股利政策，本就沒有預估今年人壽會上繳，因此會等金管會確定規範後再試算。

展望總體經濟，林維俊指出，今年以來全球對AI需求爆發成長，算力供給緊缺，科技巨頭都在爭奪關鍵零組件供應，讓台灣相關供應鏈更多環節出現缺貨漲價潮，但非AI的消費性電子、傳產及內需市場則受通膨影響表現比較平淡。

新光金 台新新光金 股利

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