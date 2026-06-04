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瑞銀：亞幣一年內估升值2.9%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

瑞銀昨（3）日分享最新亞洲匯市觀點指出，全球匯率市場正進入轉折階段，投資焦點將由單一美元走勢，轉向更重視宏觀基本面與政策變化所帶來的相對價值機會。瑞銀看好具備基本面支撐的貨幣，包括人民幣、澳幣與紐元，並建議投資人採取分散策略，聚焦相對價值機會，而非單一方向押注美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯主管陳得能指出， 未來12個月整體亞幣預估反彈2.9%，而G10貨幣具有5%的上行潛力。

近期亞洲與主要成熟市場貨幣表現分歧，反映能源價格與貿易結構差異，而非單純利率因素。他認為，強勢美元在未來6至12個月可望趨緩；美國最新就業市場顯示，職缺760萬高於預期，但招聘率僅3.5%、離職率1.9%，顯示技能錯配與就業動能疲弱。數據顯示，Fed缺乏升息理由，目前美國利率水準已高於中性水準，若轉向降息、並在本季度末釋出訊號，美元可能回貶3%。

陳得能指出，近三個月來，亞洲貨幣整體表現偏弱，平均貶值幅度約為 3%，其中人民幣相對例外，呈現溫和升值1.4%。相較之下，G10 國家貨幣整體表現較具韌性，部分貨幣甚至對美元轉強。

瑞銀 匯率 人民幣

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