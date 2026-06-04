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升息訊號？364天定存單利率飆 攀金融海嘯以來高點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行364天期定期存單標售結果引發市場關注。 聯合報系資料照
中央銀行364天期定期存單標售結果引發市場關注。 聯合報系資料照

中央銀行364天期定期存單標售結果引發市場關注。央行昨（3）日標售364天期定存單標售，原訂發行額度1,400億元，但市場投標總額僅1,297億元，出現不足額發行情況；更受矚目的是，得標加權平均利率攀升至1.523%，創下2008年金融海嘯以來新高。

由於上一次同類型不足額發行，正值四年前央行啟動升息循環，也讓市場開始揣測，此次是否隱含新一波升息訊號。

根據央行公告，此次364天期定存單投標倍數僅0.93倍，市場人士指出，364天期存單屬接近1年期的資金配置工具，主要買盤來自銀行，通常被視為觀察市場流動性、利率預期的重要風向球。

分析人士表示，此次不足額發行的主因，是近期銀行體系資金面偏緊。時值企業和個人繳稅旺季，包括營所稅與綜所稅繳納，加上企業短期資金需求升高，均壓縮銀行可運用資金，使金融機構對364天期較長天期商品的配置態度轉趨保守。

此外，近期各期限公債標售利率普遍走升，也反映市場資金成本上揚與利率預期調整。在資金調度壓力下，即便364天期定存單利率升至1.523%、報酬率具一定吸引力，部分銀行仍選擇保留資金彈性，而非鎖定1年期部位。

值得注意的是，前一次364天期定存單不足額發行，發生在2022年5月，當時全球正籠罩於俄烏戰爭衝擊、能源價格飆升與高通膨壓力，全球主要央行陸續轉向緊縮貨幣政策；而台灣央行也在同年第1季啟動升息循環。2022年3月起，央行連續五季升息，將政策利率由1.125%升至1.875%，合計升息3碼。當時市場資金趨緊、銀行對長天期資產配置轉趨審慎，與目前部分情境出現相似之處。

市場人士認為，364天期定存單利率走高，反映的是短期資金供需與金融機構對利率的重新定價。在利率創下近18年高點、且再現不足額發行背景下，市場對央行後續貨幣政策動向勢必提高敏感度，未來包括通膨走勢、經濟成長及全球央行政策變化，將成為觀察央行是否調整利率政策的關鍵指標。

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