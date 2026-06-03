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台幣穩定幣來了！專法初審過關 未來支付、跨境匯款大變革

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
財委會3日初審通過《虛擬資產服務法》，首度替台幣穩定幣建立法律制度。圖／AI生成
財委會3日初審通過《虛擬資產服務法》，首度替台幣穩定幣建立法律制度。圖／AI生成

台幣穩定幣來了。財委會3日初審通過《虛擬資產服務法》，首度替台幣穩定幣建立法律制度。市場預期，未來跨境匯款、電子支付甚至信用卡清算，都有機會透過區塊鏈技術加速處理，讓資金流動更即時。

據初審條文，未來新台幣穩定幣須符合五大關鍵規範。首先是「雙重把關」。穩定幣發行前，須取得金管會許可並經央行同意，確保發行機構符合資格。初期金管會傾向先以銀行業做發行機構，發行新台幣穩定幣。

第二是「十足準備」。發行多少穩定幣，就必須準備等值法定貨幣作為擔保，避免出現擠兌風險。

第三是「資產隔離」。相關準備資產，須存放於境內金融機構，並全數交付信託保管，不能與公司自有資產混用。

第四是「破產保障」。即使未來發行機構倒閉，相關準備資產也不會被列入破產財團，持有人享有優先受償權。

第五則是「禁止付息、隨時可贖回」。穩定幣不得支付利息或任何形式收益，且發行人不得拒絕持有人贖回申請，收到申請後須盡快返還等值法定貨幣。

市場指出，未來穩定幣至少有三大運用場景，包括：一、跨境匯款更快，透過穩定幣與區塊鏈技術，資金有機會即時到帳。

二、愈來愈多企業將穩定幣用於國際貿易與企業支付後，勢必與傳統金融體系接軌，也將帶動新台幣穩定幣及相關金融服務需求。

三、數位金融新基礎建設。穩定幣有機會應用於RWA（真實世界資產代幣化）等數位金融服務，成為連結傳統金融與區塊鏈金融的重要橋梁。

金管會 區塊鏈 台幣

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