金融業對陸曝險7,639億元寫史上第三低 壽險、券商續撤出

據金管會截至2026年3月底統計，金融三業對陸曝險降到7,638.6億元，僅高於今年1月底與去年12月底水準，為史上第三低；年減14.6%，顯示金融業整體撤出大陸市場趨勢未變。

首季金融三業對陸曝險季增32.4億元或0.43%，主要是銀行業曝險增加78.3億元所帶動。金管會表示，銀行增加原因來自授信與資金拆存成長，並非大幅加碼投資大陸市場。

進一步觀察銀行業，截至3月底對陸曝險約7,087億元，季增1%。其中授信餘額增加28億元、資金拆存增加104.6億元，主要反映台商資金需求及同業拆款增加；投資部位則減少54.3億元。

銀行局副局長王允中指出，即使銀行業首季曝險額略增，但占淨值比續降到14.2%，改寫歷史新低，代表銀行資本實力增長速度快於曝險增幅。

若與去年同期相比，銀行業對陸曝險仍大減1,168億元、年減14.2%，其中投資部位減少564.8億元最多。

相較銀行業小幅回升，券商與壽險業則持續撤出大陸市場。證券期貨投信業3月底對陸曝險降至69.9億元，創歷史新低，季減7.8%、年減39%，且全數來自券商自營部位。

證期局副局長黃仲豪表示，券商考量大陸經濟前景及地緣政治風險，持續調降自營投資部位，因此曝險水位不斷下滑。

壽險業對陸有價證券投資則降至482億元，同樣寫下歷史新低，季減7.7%、年減16.5%。

保險局副局長蔡火炎說，在地緣政治風險升高及中國大陸經濟不確定性影響下，壽險業持續壓縮陸股與陸債配置；產險業更早已在2023年全面出清對陸曝險，至今未再回補。

雖然首季銀行受台商授信需求帶動對陸曝險略增，但金融業長期趨勢仍是降低對陸曝險。