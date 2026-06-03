FIFA世界盃2026將至 Visa攜手將來銀行推限量卡面

四年一度的全球足球盛事即將登場，Visa攜手純網銀將來銀行NEXT BANK推出賽季限定加碼活動。6月3日起至7月底，持將來銀行「大將卡」於餐廳、外送平台、行動支付，以及美國、加拿大、墨西哥實體通路消費，享最高10%回饋，瞄準成為球迷日常生活的支付首選，無論看球聚餐或居家觀賽，每筆消費都能輕鬆累積回饋。

賽事期間的觀賽熱潮，Visa攜手將來銀行推出賽季限定加碼回饋。持卡人於美國、加拿大、墨西哥實體通路，或於國內餐廳、外送平台、指定行動支付結帳，並於將來銀行App完成登錄，可享7.5%加碼回饋；加上大將卡原有的國外消費2.5%回饋無上限，回饋最高可達10%。

將來銀行表示，看球期間從餐廳聚會、揪團外送到跨境消費等多元場景，皆為卡友日常重要的支付需求，透過大將卡可輕鬆享有全面且有感的消費回饋。

除賽季期間加碼回饋外，大將卡本身亦提供全方位優惠，包括國內刷卡1.5% 回饋、海外消費2.5%回饋且無上限，日韓通路消費最高10%回饋；另於9月底前享國外ATM提款免手續費、刷卡滿額享機場接送禮遇最高2趟、新戶還可再獲20吋鋁框前開蓋行李箱等優惠。無論海外觀賽行程或在台日常消費，都能享有多元回饋與便利體驗。

為使球迷感受賽事氛圍，由Visa提供之FIFA World Cup 2026™限量主題卡面將於6月3日正式上市，期間限定、數量有限。卡面結合 FIFA World Cup 2026™設計元素，具備收藏價值，持卡人可透過將來銀行App申辦。