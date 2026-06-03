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國泰金控低碳投融資超過3,700億元 與國際夥伴於新加坡呼籲加速淨零

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行副總經理温珍瀚出席亞洲行動峰會（左1），彭博社記者Ishika Mookerjee（左2）擔任論壇主持人，同場與談嘉賓包含亞洲投資人氣候變遷聯盟CEO Rebecca Mikula-Wright（右2）、前日本政府退休金投資基金首席投資長Hiromichi Mizuno（右1）。圖／亞洲行動峰會提供
國泰世華銀行副總經理温珍瀚出席亞洲行動峰會（左1），彭博社記者Ishika Mookerjee（左2）擔任論壇主持人，同場與談嘉賓包含亞洲投資人氣候變遷聯盟CEO Rebecca Mikula-Wright（右2）、前日本政府退休金投資基金首席投資長Hiromichi Mizuno（右1）。圖／亞洲行動峰會提供

一年一度的新加坡生態繁榮周（Ecosperity Week）於5月登場，此為亞洲永續與氣候行動的重要國際平台，國泰金（2882）長期以實際行動推動亞洲綠色投資發展，致力成為亞洲氣候金融代表，積極與國際接軌。2026年國泰金控持續支持生態繁榮周重點論壇之一「亞洲行動峰會」（Asia Action Summit），並與Google、Princeton Digital Group等國際企業共同列為核心夥伴，展現台灣金融業在亞洲氣候金融發展中所扮演的關鍵角色。國泰世華銀行副總經理温珍瀚受邀擔任講者，分享金融業如何協助降低氣候投資風險，帶動更多長期資本投入亞洲淨零轉型。

此外，成立十周年的亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC）首次舉辦高峰會，也成為本次生態繁榮周的重要亮點。國泰金控長期參與並支持AIGCC，資深顧問程淑芬更以聯盟主席身分出席活動並擔任與談人，分享國泰金控如何將氣候策略融入投資決策，從資金配置、議合行動到影響力投資，進一步發揮金融業引導市場轉型的影響力。

温珍瀚於亞洲行動峰會壓軸場次，以「如何減少氣候投資在亞洲版圖中的風險？」（How do we de-risk Asia's climate investment landscape?）為題分享，如果想要擴張氣候投融資，必須促使各市場建立更一致的標準、提升揭露制度品質與穩定政策環境，才能增加長期資本投入意願，以及加速大型轉型專案推進。亞洲是全球碳排放與潔淨能源成長最快的區域，龐大的轉型需求背後，也代表巨大的投資機會。然而投資人與銀行在評估報酬、風險管理與可否規模化時，重視的面向不同，導致投資資本與銀行融資容易各自運作，因此如何「讓不同類型資本說同一種語言」，已成為幫助氣候投融資規模成長的關鍵。

在AIGCC高峰會中，程淑芬強調「做永續，不必犧牲獲利，反而能創造長期價值」。她指出，氣候投資的關注重點正從氣候減緩逐步延伸至氣候調適與韌性，未來重點將涵蓋AI解決方案、基載能源、農業韌性、循環經濟等領域。她也強調，金融機構應主動發掘具潛力的專案，透過資金引導與資源支持，以影響力為導向協助其規模化。因此，一項具示範效果的投資，若能建立市場信心、吸引更多資本跟進，本身就是金融機構發揮影響力的重要體現。

國泰金控積極布局氣候金融，在低碳投融資方面，總金額已達新台幣3,752億元，面對全球氣候風險與地緣局勢挑戰，國泰金控持續推動「氣候、健康、培力」三大永續策略，整合集團資源，拓展國際氣候行動網絡，攜手合作夥伴實踐「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，朝亞洲淨零願景邁進。

國泰金 永續 氣候變遷 Google 新加坡

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