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臺灣企銀樂齡APP登國際舞台 獲Qorus亞太創新獎
臺企銀（2834）數位轉型成果獲國際獎項肯定，於2026 Qorus Reinvention Awards – APAC中，以樂齡APP自全球眾多金融機構中脫穎而出，榮獲最佳客戶體驗銅獎，為首家公股銀行獲此榮耀，展現臺灣企銀在數位創新、客戶體驗設計及普惠金融推動上的卓越實力與國際競爭力。
Qorus國際金融創新協會擁有逾50年歷史，會員遍布全球120個國家、超過1,200家金融機構，為金融創新領域具高度權威性與指標性的國際獎項之一。臺灣企銀首度參賽，即在三階段嚴謹評選機制中獲得青睞奪得銅獎，代表其創新成果獲得國際專業評審高度肯定。
樂齡APP是臺灣企銀洞察高齡化社會趨勢所打造的創新數位金融服務，針對全行55歲以上客群需求，透過大數據分析，深入挖掘客群在數位金融使用過程中的關鍵痛點，全面優化操作流程與介面設計，採用「大圖、大字、大按鈕」及直覺式功能配置，有效降低學習門檻與操作負擔，讓數位金融服務更加貼近不同世代使用者，落實數位平權與普惠金融精神。
樂齡APP突破傳統金融服務框架，導入跌倒偵測、防詐騙及主動關懷等核心創新功能，將金融服務由單一交易功能，轉化為陪伴日常守護安全的貼心數位夥伴。相關技術均已取得多項發明與新型專利，展現臺灣企銀技術創新能力與市場差異化競爭優勢。
臺灣企銀指出，樂齡APP自2024年7月上線以來，累計使用人數已突破6.1萬人次，月均登入數達3,800人，55歲以上族群占比近65%。
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