守護暑假運動安全 安達人壽推安心溢起動定期險

隨著暑假到來，學生戶外活動與運動時間大幅增加，不少家長也會安排親子旅遊、水上活動或運動課程，讓孩子在假期間盡情放電。安達人壽提醒，暑假期間不論從事球類運動、登山健行、游泳戲水或室內健身，都應提高安全意識，提前為暑假運動安全做好完整保障。

根據運動部全民運動署最新公布的「114年運動現況調查」，民眾從事運動最主要目的為「為了健康」（75.2%），其次為「為了身材」（22.5%）以及「興趣／好玩／有趣」（14.1%）。

在追求健康與樂趣的同時，安全仍是不可忽視的重要課題。常見運動傷害包括骨折、扭傷、脫臼、肌肉拉傷等，而炎熱夏季更需額外注意熱中暑、熱衰竭，以及戲水活動可能造成的風險，主動做好防護措施，讓運動與休閒更加安心愉快。

安達人壽的「安心溢起動定期保險」的商品設計，涵蓋多項運動與意外相關保障，並貼近暑假期間從事各項運動的保障需求，具備四項特色。

特定筋骨手術保障：針對特定筋骨手術提供保險金及手術慰問保險金，協助減輕手術期間的經濟壓力。

骨折保險金、骨折輔助器材補償保險金：即使因高強度碰撞導致骨折，無須住院也有保障；若醫師診斷需使用輪椅、拐杖或學步器等輔助器材協助復健，也可申請補償保險金。

意外門診保險金：因意外事故至合格醫院或診所接受門診診療，無論回診或復健皆可申請，每一保單年度最高提供6次補貼。

身故及失能保障：因意外身故或意外失能最高給付保額100%；若屬特定事故，如熱中暑、熱衰竭、失溫、意外溺水、潛水夫病、橫紋肌溶解，再給付保額100%。

安達人壽鼓勵保戶養成持續健康管理的習慣，「安心溢起動定期保險」特別設有健康外溢機制。保戶每一保單年度只要於指定醫療院所進行身體組成分析（InBody），且指定檢測項目如BMI、腰臀比及骨骼肌質量指數符合保單條款約定之A+體位標準，次一保單年度的表定年繳保險費可折減5%。