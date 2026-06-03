亞洲創新籌資平台專屬網站正式上線 助力打造台灣成為亞洲那斯達克

金融監督管理委員會為推動亞洲創新籌資平臺(Asia Innovation Capital, AIC)，責成臺灣證券交易所協同證券櫃檯買賣中心建置的亞洲創新籌資平臺專屬網站(https://www.aic.net.tw/zh/)正式啟用。將平台願景策略、多層次市場架構及重點產業等核心資訊整合為一站式窗口，作為對外訊息揭露與市場溝通之重要門戶，提供各界即時掌握我國資本市場支持產業發展之推動細節與執行效益。

亞洲創新籌資平台延續亞洲資產管理中心「資本市場壯大計畫」成果，致力於落實國家「創新經濟．智慧國家」與「台灣人工智慧島」發展願景，旨在以資本為槓桿，構築亞洲創新企業的最佳籌資環境，全力推動臺灣成為亞洲首選的創新籌資中心。平台整合證交所及櫃買中心資源，透過多層次資本市場架構，以「板塊合擊」方式確保無論是大、中、小或微型公司，均能根據其發展階段找到最適切的籌資管道，並發揮以大帶小的群聚綜效，協助國家政策重點產業，形塑完整創新生態系，並提供股債雙主軸的籌資工具以強化企業融資韌性。

在此戰略架構下，台灣多層次資本市場以制度分工與資源整合，進一步發揮支持產業發展的功能，其中，台灣創新板（tib）作為聚焦創新成長企業的主板市場，透過更重視市值、技術及成長潛力的制度設計，使前瞻產業企業得以於發展階段即獲得資本市場支持，持續投入技術研發、人才布局及市場拓展。藉由創新板匯聚的產業動能與資本能量，亞洲創新籌資平台能夠串聯產業、資本與國際市場，吸引國內外優質創新企業與資金匯聚臺灣，厚植台灣創新生態系整體的發展韌性與競爭優勢。

臺灣證券交易所未來將透過台灣創新板及亞洲創新籌資平台，持續引導資金投入前瞻產業，讓「資本島」與「科技島」發揮「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，證交所為打造一條從企業籌備進入資本市場、上市到上市後發展的完整支持路徑，證交所傾注集團資源「一路陪跑」，從提供ESG與IR客製化輔導、委託專業機構出具研究報告，到積極舉辦國際展會與法說會等引資活動，全方位挹注企業營運動能，以實際行動鏈結資本市場資源，全力將台灣創新板打造為具備台灣特色的「亞洲那斯達克」。