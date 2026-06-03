攜手產學界聚焦氣候風險與永續金融趨勢 臺灣指數公司論壇及講座落幕

臺灣指數公司（TIP）參與由臺灣財務金融學會與輔仁大學主辦2026年臺灣財務金融學會年會，舉辦專題論壇「氣候治理與轉型機遇下，永續評鑑資訊如何協助實踐責任投資」；由臺灣指數公司總經理陳文練主持，邀請國泰投信投資管理部永續暨責任投資科協理李旼易、國立臺北大學商學院院長黃啟瑞，分別以產學界視角，深入探討永續評鑑資訊於責任投資與防範漂綠的實務與學術應用，活動於5月29日圓滿落幕。

陳文練指出，隨著淨零承諾與氣候相關揭露要求日趨嚴格，嚴謹的ESG、永續資訊已成責任投資的核心依據。黃啟瑞表示，近年機構投資人策略已從較被動的「負面排除法」，漸走向「ESG整合」與「主題式投資」，更重視碳排減量與綠色收入占比等可量化指標；「TIP台灣永續評鑑」評比所有上市上櫃公司ESG表現，涵蓋22項重大議題，超過300題評鑑題項，方法學客觀、嚴謹，呼應國際倡議，兼具在地政策與特色，具有產業差異化指標與每月重大性事件評估，能有效作為防範漂綠、學術實證研究的資料基礎。

在實務應用層面，李旼易指出ESG數據整合痛點在於國際評比與在地適用性的落差。一套具可信度的ESG資料庫，評比範圍需涵蓋更廣泛的中小市值公司；若涵蓋面不夠廣、缺值過多，金融機構在進行系統化ESG整合時，就必須耗費大量資源處理相關問題。國泰投信將ESG整合至四大投資流程，從碳盤查、投資管理到積極議合進行系統化管理，進一步推升被投資公司低碳轉型的顯著成果。關於防範漂綠的實務執行上，必須仔細檢視企業是否設定未來一年、三至五年的短中期目標與行動計畫；並透過國泰投信自創的量化指標，檢視每年進展；有效發揮機構投資人的影響力，開創兼具科學與系統化的永續整合典範。

在防範漂綠的學術研究層面，黃啟瑞分享，相關研究重點在於交叉比對企業宣稱、實際排放、投資、風險暴露與財務成果一致性。目前多數實證研究發現傾向，有關ESG表現較佳的企業，在融資成本、風險管理及營運韌性績效具有相對優勢。

臺灣指數公司表示，應用TIP台灣永續評鑑發行六檔ETF、基金，經主管機關核定為ESG基金，資產規模超過430億元，成效斐然；未來亦將持續優化「TIP台灣永續評鑑」及資料庫服務，協助金融機構落實盡職治理，推動永續金融發展。