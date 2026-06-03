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凱基證券與凱基慈善基金會前進花蓮 以實際行動守護身心障礙者生活

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基會執行長曾錦隆（左三）帶領凱基證券員工，前往花蓮黎明喜樂園擔任一日志工，協助身心障礙者整理環境，進行安全綠自然照顧服務。(凱基證券/提供)
凱基慈善基會執行長曾錦隆（左三）帶領凱基證券員工，前往花蓮黎明喜樂園擔任一日志工，協助身心障礙者整理環境，進行安全綠自然照顧服務。(凱基證券/提供)

凱基證券與凱基慈善基金會長期深耕企業社會責任，持續以實際行動落實與弱勢共好，近期號召員工前往花蓮壽豐鄉專門照護成人自閉症者的「黎明喜樂園」擔任一日志工，透過鋪設步道與環境整理，協助優化友善生活與復健空間，打造更安全、友善的活動空間，身心障礙者能安心進行綠自然照顧服務展現企業回饋社會正向力量。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，與弱勢共好一直是凱基證券及基金會的核心目標。從長期支持庇護工場，到支持花東的自閉症患者和醫療，公益已深植於凱基人的DNA，成為企業文化不可或缺的一部分。本次志工行動透過親近土地與自然環境，協助身心障礙者建立情緒穩定與自我價值，員工戴上斗笠，手持工具，投入除草、搬運石材與鋪設步道等作業，為生活學習場域注入更多安全與溫度。

參與志工活動的員工分享，走出辦公室幫身心障礙者除草鋪設石頭步道，打造更安全活動空間，不僅是付出體力，更是溫暖心靈的過程；也有同仁表示，透過活動更能理解照護工作的長期付出與辛勞。志工服務或許只有一天，但照顧者卻是全年無休的承擔，期盼透過企業與社會大眾的持續投入，讓愛心匯聚成更長遠的支持力量。

除志工服務外，凱基證券長期推動支持身心障礙者就業支持，結合集團資源與多家社福團體合作，已連續12年定期定額購買庇護工場愛心烘焙產品，員工每年自發性認購金額超過新台幣70萬元，更有部分員工將認購烘焙品捐給育幼機構、老人團體以及偏鄉學校等，讓愛心加乘。凱基證券將持續推動各項公益活動，結合「ONE KGI」資源整合力量，持續朝向與弱勢共好的目標，為社會創造美好的富足未來。

凱基 花蓮

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