國泰世華CUBE信用卡友獨享「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」購票優惠

國泰世華銀行長期支持文化創意產業發展，持續以實際行動力挺流行音樂，3日宣布連續第2年贊助「2026 TRENDY TAIPEI 潮臺北」系列活動，攜手台北流行音樂中心（以下簡稱北流），共同推動年度重要音樂盛會「臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）」與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」，展現對流行音樂文化與國際交流的支持。同時，國泰世華也針對CUBE信用卡卡友推出獨家購票權益，凡持有國泰世華CUBE信用卡者，可享優先購票與獨家購票折扣權益。其中，優先購票將於2026年6月8日中午12時起購票（每筆訂單限購4張，售完為止），一般購票則於6月10日中午12時全面開賣。

國泰世華本次特別為CUBE信用卡卡友規劃「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」票券專屬購票方案， 卡友於優先購票期間，每張票享300元折扣，雙日票優惠價為新台幣3,588元、單日票1,888元；一般購票期間，單日票或雙日票皆享每張票 150 元折扣（於確認購票資訊時，需選擇刷卡折扣優惠），雙日票卡友優惠價為新台幣3,738元、單日票優惠價（8月29日或8月30日）新台幣2,038元。透過專屬購票優惠，讓樂迷能以更輕鬆的方式參與國際級音樂盛會，也提升卡友權益與藝文參與體驗。

國泰世華銀行發言人傅伯昇表示：「潮臺北不僅是一場音樂盛會，更是一個串聯創作、產業與國際交流的重要平台。國泰世華長期關注年輕世代文化脈動，透過支持TMEX與JAM JAM ASIA，期待為台灣音樂人創造更多走向國際的機會，也讓樂迷近距離感受多元且創新的音樂內容。未來，國泰世華將持續透過金融服務結合文化活動參與，為品牌注入更多創意與活力。」

「2026 TRENDY TAIPEI 潮臺北」將於8月22日至9月6日登場，其中由北流籌辦的「臺北音樂博覽會 TMEX」及「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月27日至8月30日一連四日在北流園區盛大展開。延續往年產業串聯與國際交流成果，今年TMEX聚焦「科技」與「永續」兩大主題，探討AI與新興技術如何拓展音樂創作與展演形式，同時關注音樂產業對環境與社會永續的可能性，本次預計將邀集超過60家音樂品牌與產業單位、逾百位國際策展人與創作者，共同建構跨國交流的產業平台，促進台灣流行音樂邁向國際。

自TMEX延伸而來的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」則持續以多元策展機制打造城市型國際音樂節，今年由黃韻玲、范曉萱、五月天瑪莎、台灣嘻哈廠牌 - 顏社 KAO!INC.主理人迪拉胖等跨領域重量級人物擔任策展人，結合音樂製作、演唱會產業與國際策展視角，規劃橫跨流行、搖滾、嘻哈、爵士及實驗音樂等多元內容。活動預計邀集超過80組海內外卡司、於七大舞台輪番演出，首波卡司包含韓國樂團HYUKOH、日本人氣組合ATARASHII GAKKO!，以及楊乃文、陳嫺靜等重量級與新銳並陳陣容。此外，更推出夜間觀演體驗的「跨夜特別企劃」與「TMC Blvd. 北流大道」市民大道封街派對，打造融合城市街區與音樂的沉浸式體驗，全面升級觀演感受。