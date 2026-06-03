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國泰世華CUBE信用卡友獨享「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」購票優惠

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行宣布贊助「2026 TRENDY TAIPEI 潮臺北」系列活動中，由台北流行音樂中心主辦的年度音樂盛事「臺北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO」與「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。國泰世華銀行發言人傅伯昇（右4）3日代表出席「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」啟售記者會。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行宣布贊助「2026 TRENDY TAIPEI 潮臺北」系列活動中，由台北流行音樂中心主辦的年度音樂盛事「臺北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO」與「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。國泰世華銀行發言人傅伯昇（右4）3日代表出席「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」啟售記者會。圖／國泰世華提供

國泰世華銀行長期支持文化創意產業發展，持續以實際行動力挺流行音樂，3日宣布連續第2年贊助「2026 TRENDY TAIPEI 潮臺北」系列活動，攜手台北流行音樂中心（以下簡稱北流），共同推動年度重要音樂盛會「臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）」與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」，展現對流行音樂文化與國際交流的支持。同時，國泰世華也針對CUBE信用卡卡友推出獨家購票權益，凡持有國泰世華CUBE信用卡者，可享優先購票與獨家購票折扣權益。其中，優先購票將於2026年6月8日中午12時起購票（每筆訂單限購4張，售完為止），一般購票則於6月10日中午12時全面開賣。

國泰世華本次特別為CUBE信用卡卡友規劃「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」票券專屬購票方案， 卡友於優先購票期間，每張票享300元折扣，雙日票優惠價為新台幣3,588元、單日票1,888元；一般購票期間，單日票或雙日票皆享每張票 150 元折扣（於確認購票資訊時，需選擇刷卡折扣優惠），雙日票卡友優惠價為新台幣3,738元、單日票優惠價（8月29日或8月30日）新台幣2,038元。透過專屬購票優惠，讓樂迷能以更輕鬆的方式參與國際級音樂盛會，也提升卡友權益與藝文參與體驗。

國泰世華銀行發言人傅伯昇表示：「潮臺北不僅是一場音樂盛會，更是一個串聯創作、產業與國際交流的重要平台。國泰世華長期關注年輕世代文化脈動，透過支持TMEX與JAM JAM ASIA，期待為台灣音樂人創造更多走向國際的機會，也讓樂迷近距離感受多元且創新的音樂內容。未來，國泰世華將持續透過金融服務結合文化活動參與，為品牌注入更多創意與活力。」

「2026 TRENDY TAIPEI 潮臺北」將於8月22日至9月6日登場，其中由北流籌辦的「臺北音樂博覽會 TMEX」及「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月27日至8月30日一連四日在北流園區盛大展開。延續往年產業串聯與國際交流成果，今年TMEX聚焦「科技」與「永續」兩大主題，探討AI與新興技術如何拓展音樂創作與展演形式，同時關注音樂產業對環境與社會永續的可能性，本次預計將邀集超過60家音樂品牌與產業單位、逾百位國際策展人與創作者，共同建構跨國交流的產業平台，促進台灣流行音樂邁向國際。

自TMEX延伸而來的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」則持續以多元策展機制打造城市型國際音樂節，今年由黃韻玲、范曉萱、五月天瑪莎、台灣嘻哈廠牌 - 顏社 KAO!INC.主理人迪拉胖等跨領域重量級人物擔任策展人，結合音樂製作、演唱會產業與國際策展視角，規劃橫跨流行、搖滾、嘻哈、爵士及實驗音樂等多元內容。活動預計邀集超過80組海內外卡司、於七大舞台輪番演出，首波卡司包含韓國樂團HYUKOH、日本人氣組合ATARASHII GAKKO!，以及楊乃文、陳嫺靜等重量級與新銳並陳陣容。此外，更推出夜間觀演體驗的「跨夜特別企劃」與「TMC Blvd. 北流大道」市民大道封街派對，打造融合城市街區與音樂的沉浸式體驗，全面升級觀演感受。

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