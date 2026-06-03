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元大人壽推動多幣別保障方案 日幣保單專屬抽獎活動登場

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽自6月1日至8月31日推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，最大獎可獲得東京雙人來回機票。（圖／元大人壽提供）
元大人壽自6月1日至8月31日推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，最大獎可獲得東京雙人來回機票。（圖／元大人壽提供）

日圓長期維持相對低檔，帶動國人赴日旅遊、換匯與海外資產配置需求升溫，也催生一波「哈日理財潮」。看準市場對日圓資產配置需求快速成長，以及國內缺乏日圓計價傳統型壽險商品的市場空缺，元大人壽今年3月推出國內首張、目前市場唯一的日圓計價傳統型保單「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，上市首月即創下逾6億元新契約保費收入，反映投資人對多元幣別資產布局的高度關注。

近年日本經濟逐步擺脫長期通縮陰霾，企業獲利改善、薪資成長回溫，帶動日經指數屢創歷史高點，也讓市場重新關注日圓資產配置機會。保險業者指出，對於原本即持有日圓存款、經常赴日旅遊或有海外資產需求的民眾而言，兼具保障與幣別配置功能的日圓保單，成為近期市場新興關注焦點。

元大人壽表示，「日優寶日圓利率變動型終身壽險」除提供終身壽險保障至保險年齡111歲外，也提供躉繳及2年繳兩種繳費方式，讓保戶可依自身財務規劃彈性選擇。商品並提供最高2%高保費折扣，且有機會透過增值回饋分享金機制，協助保戶兼顧保障、財務規劃及資產累積需求。

為回饋保戶支持，元大人壽同步推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，自6月1日起至8月31日止，活動對象限居住於台、澎、金、馬地區的保戶。活動採每月抽獎機制，7月至9月每月將抽出104名幸運得主，總獎項超過300個，內容涵蓋東京雙人來回機票、知名溫泉飯店住宿券、日系品牌家電與電子禮券等，進一步結合國人對日本旅遊與消費文化的偏好。

根據活動辦法，凡活動期間內持有元大人壽日幣保單、累計實繳保費每達100萬日圓，即可獲得一次抽獎機會。元大人壽指出，該商品投保門檻相對親民，最低80萬日圓即可規劃，目前已透過元大銀行、元大證券、中國信託、彰化銀行、臺灣銀行、第一銀行、統一綜合證券及瑞興銀行等多元通路銷售。

不過，業者也提醒，外幣保單除提供多元資產配置功能外，仍涉及匯率波動風險，民眾規劃外幣資產時，應同步考量自身財務需求、資金使用期限及匯率變化因素，透過適度分散配置，提升整體資產布局韌性。未來也將持續觀察市場趨勢與客戶需求，推出更多元商品與服務，協助保戶建立兼顧保障與財務規劃的國際化資產配置方案。

元大人壽 保單 日圓

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