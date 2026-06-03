公股唯一！臺灣企銀樂齡APP登國際舞台 勇奪Qorus亞太創新獎

臺灣企銀數位轉型成果再獲國際獎項肯定！於「2026 Qorus Reinvention Awards – APAC」中，以「樂齡APP」榮獲「最佳客戶體驗（Customer Experience）」銅獎，為首家公股銀行獲此殊榮，充分展現臺灣企銀在數位創新、客戶體驗設計及普惠金融推動上的卓越實力與國際競爭力。

Qorus國際金融創新協會擁有逾50年歷史，會員遍布全球120個國家、超過1,200家金融機構，為金融創新領域具高度權威性與指標性的國際獎項之一。臺灣企銀首度參賽即獲得青睞，代表其創新成果獲得國際專業評審高度肯定。

「樂齡APP」是臺灣企銀洞察高齡化社會趨勢所打造的創新數位金融服務，針對全行55歲以上客群需求，全面優化操作流程與介面設計，採用「大圖、大字、大按鈕」及直覺式功能配置，有效降低學習門檻與操作負擔，貼近不同世代使用者，落實數位平權與普惠金融精神。

「樂齡APP」更突破傳統金融服務框架，導入跌倒偵測、防詐騙及主動關懷等創新功能，相關技術取得多項發明與新型專利，展現臺灣企銀技術創新能力與市場差異化競爭優勢。

「樂齡APP」自2024年7月上線以來，累計使用人數已突破6.1萬人次，月均登入數達3,800人，55歲以上族群占比近 65%，整體功能於益普索（Ipsos）市調滿意度連續兩年達85%以上，顯示產品切中目標客群需求，並有效提升中高齡族群的數位金融參與度。未來臺灣企銀將持續深化數據分析與人工智慧應用，打造兼具效率、安全與溫度的全方位數位金融服務。