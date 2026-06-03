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財金公司辦理系統維護 這2天各暫停15-30分鐘ATM跨行服務
為持續提升跨行服務品質及應變能力，財金公司分別於6月6日(星期六)凌晨4:00及6月13日(星期六)凌晨4:00，各暫停15~30分鐘，以辦理ATM跨行服務系統維護，倘提前完成，將提前恢復跨行服務。
跨行服務暫停期間，為確保民眾權益，金融機構自行服務不中斷，民眾倘有ATM相關服務需求，請詳各機構ATM、網路銀行或行動銀行等公告訊息辦理。
該作業期間，倘遇不可抗力或非預期情況，致須取消本作業或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過財金公司官網周知大眾。民眾如有疑問，可洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線(02)2630-5151。
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