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2026年「星展基金會獎勵金計畫」開放徵件 單一企業最高獎金620萬元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
2026年「星展基金會獎勵金計畫」開放徵件。圖／星展銀提供
2026年「星展基金會獎勵金計畫」開放徵件。圖／星展銀提供

面對台灣高齡化、貧富差距擴大，以及基本生活需求日益多元等挑戰，愈來愈多企業正以創新商業模式，回應社會最迫切的需求。星展基金會3日宣布，2026年「星展基金會獎勵金計畫」即日起至7月13日開放徵件，聚焦支持弱勢族群以及因應高齡化的創新方案，期盼能陪伴每個人更有尊嚴、有目標且愉悅地迎向未來。獲選企業最高可獲得星元25萬元（約新台幣620萬元）獎勵金，支持具潛力的企業加速成長，進一步擴大社會影響力。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，面對快速變動的社會與經濟挑戰，企業除了追求自身成長外，也肩負推動社會正面改變的責任。隨著AI與數位工具的發展，愈來愈多年輕團隊開始運用創新模式，投入高齡化照護、財務韌性與地方創生等社會議題。星展基金會也持續透過資金、金融專業、集團網絡優勢及生態圈資源，陪伴具使命感的社會企業中小企業發展，實踐「做好事，成就更好的未來」的理念。

「星展基金會獎勵金計畫」為星展基金會的旗艦計畫之一，自2015年以來，已於亞洲投入超過新幣2,600萬元（約新台幣6.5億元），支持超過180家社會企業與中小企業成長及推動永續轉型。

本次徵件涵蓋「提供日常所需」和「促進社會共融」兩大主軸，其中「提供日常所需」著重改善弱勢族群生活與提升基本生活需求可及性，涵蓋食品與營養、基礎教育、醫療照護（包括心理健康）等，協助民眾更有效管理生活壓力、建立自信，進而深化社群連結；而「促進社會共融」則著重培力金融與數位素養，增加技能培訓、再進修與就業機會，提升弱勢族群的就業能力與社會參與，推動更具包容性的未來。

為進一步帶動社會企業與中小企業發展，「星展基金會獎勵金計畫」除提供獎勵金支持外，獲選企業亦有機會與不同領域的社會創新夥伴交流學習，拓展商業連結與合作機會；此外，星展基金會視需求提供導師諮詢、財務管理與規模化成長建議，厚植其長期營運韌性。同時，藉由星展集團及相關平台的曝光資源，有效增加其市場能見度及社會影響力。

「2026星展基金會獎勵金計畫」申請企業須於五大市場之一完成合法註冊並實際營運（新加坡、香港、印度、印尼或台灣）。

社會企業 中小企業

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