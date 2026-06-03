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簡訊平台EVERY8D疑遭駭 數發部：釐清是否資料外洩

中央社／ 台北3日電

國內資訊服務業者互動資通（Teamplus）日前疑遭受網路攻擊，導致旗下EVERY8D簡訊代發平台服務中斷，並傳出用戶個資疑似外洩。數發部數產署長林俊秀今天表示，昨天行政檢查發現這是資安事件，已要求業者補充資料，進一步釐清是否涉及資料外洩。

立法院交通委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於數發部等相關單位預算，數發部長林宜敬、數產署長林俊秀、資安署長蔡福隆等人列席報告並備質詢。

國民黨立委萬美玲指出，EVERY8D在台灣市占率高，服務對象涵蓋銀行、政府機關、上市櫃企業、醫療院所及一般民眾，影響層面廣。她質疑，互動資通5月26日發出聲明，數發部則於5月30日發布新聞稿說明後續處置，是否第一時間掌握此事。

林宜敬表示，第一時間有掌握，不過「的確有改進空間」，起初內部釐清權責歸屬，是否涉及其他部會，但他認為先行處理，採取行政檢查、要求業者盡快通知當事人、發布資安警訊等3大方面因應。

萬美玲追問行政檢查結果，林俊秀說明，昨天行政檢查發現這是資安事件，至於是否攻擊到保存個資的伺服器，目前的資料無法知道，因此要求業者補充資料，進一步釐清是否涉及個資外洩。他也說，據掌握目前刑事局未接獲個資外洩通報。

蔡福隆表示，目前掌握共有68個政府機關曾使用該平台，其中36個機關已停止使用，32個機關已進行密碼更新。

林宜敬強調，政府專屬「111」簡訊未使用互動資通公司平台發送，相關系統並未串接，這是民眾最關心的部分，並會持續密切追蹤事件發展。

數發部 資安 林宜敬

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