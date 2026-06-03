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抗震避險不可少！合庫銀行推美元定存優利專案 利率衝3.75%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對全球金融市場波動與國際利率維持高檔震盪，合作金庫銀行推出全新「2026 合優利 3」美元定期存款優利專案，協助客戶靈活因應市場變化，達成資產防禦與財富穩健增值的目標。

專案活動期間自5月28日起至6月30日止，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，達美金3,000元起存門檻，即可申辦三個月最高年利率3.75%優利定存。本專案不論個人戶或公司戶皆可參與，並可透過行動網銀 APP、個人網銀、企業網銀、EOI 或臨櫃辦理，交易管道多元便利。

當前受中東地緣政治風險升溫，通膨壓力尚未緩解，美國聯準會官員近期釋出可能進一步緊縮政策的消息，全球股債市場波動加劇。面對全球金融市場不確定性風險升溫，合作金庫銀行建議投資人採取穩健防禦型資產配置。本次專案提供三個月與六個月兩種彈性天期，幫助客戶有效抗震避險，鎖定穩定收益。活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。欲瞭解更多活動詳情洽合作金庫銀行各營業單位或至官網外幣優惠專區查詢。

中東

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