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瑞銀外匯主管陳陳得能：首選4種投資貨幣 Fed缺乏升息理由

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

瑞銀最新「亞洲外匯展望」給出投資指引， 瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯主管陳得能（Teck Leng TAN）表示，在美元走弱前提下，首選4種投資貨幣分別看好澳幣、人民幣、紐西蘭幣及瑞典克朗。

針對Fed的貨幣政策預期，陳得能表示，美國最新就業市場顯示，職缺760萬高於預期，但招聘率僅3.5%、離職率1.9%，顯示技能錯配與就業動能疲弱。數據顯示，Fed缺乏升息理由，若轉向降息、並在本季度末釋出訊號，美元可能回貶3%。

陳得能認為，美國職缺數量為760萬，表面上多於約730萬失業人口，但不足以證明市場強勁。深入就業報告後，勞動力市場並非「10分」強勁，存在結構性問題。 招聘率僅3.5%，顯示即使職缺很多，企業仍難以找到具備合適技能的工人。低招聘率被視為就業市場疲弱而非繁榮的信號。

此外，陳得能分析，美國就業市場離職率為1.9%，自願跳槽意願低，顯示勞動市場對員工吸引力不足或機會有限。低離職率與技能錯配相互印證，就業市場未如表面數據強勁。

-從上述就業指標分析，陳得能強調，Fed沒有升息的理由。 當市場從加息預期轉向降息預期時，美元走強動能將減弱。且一旦Fed在本季度末（2026-06-30前後）發出可能再次降息的訊號，美元或出現約3%的回跌。

瑞銀 Fed 降息

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