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高盛投資 West Street 基礎建設合夥人基金 首次募集逾 30 億美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

高盛另類投資（Goldman Sachs Alternatives）基礎建設團隊3日宣佈，West Street 基礎建設合夥人第五期基金（West Street Infrastructure Partners V，簡稱「WSIP V」或「本基金」）已完成綜合首次募集，籌集資金超過 30 億美元，在不到六個月內達成 40 億美元目標的 75%。來自全球多元化的機構投資者承諾出資，包括來自北美、亞洲、歐洲及中東主權財富基金、退休基金及全球保險公司。本基金約 80% 的初始承諾來自往期基金的投資者，凸顯長期的合作夥伴關係。

WSIP V 是高盛另類投資旗艦基礎建設基金系列的第五期，建立在過去 20 年的投資實績。在過去四期基金中，團隊在各種經濟環境下，於不同地理區域及次產業執行超過 40 項投資。

當前的基礎建設格局正經歷重大轉型，主要受到 AI 帶來的空前電力需求，以及地緣政治與去全球化相關複雜因素的推動。這些因素正創造對私募資本方案的迫切需求，尤其是在中型市場。WSIP V 的策略定位旨在把握四大投資主題的重大趨勢：能源轉型、數位基礎建設、交通與物流，以及循環經濟，構建全天候全球投資組合，投資組合由具備防禦性、長期現金流及強大市場地位的中型營運企業組成。

高盛另類投資基礎建設主席兼聯席首席投資長 Philippe Camu 表示：「我們專注於中型市場基礎建設策略已超過 15 年，並相信該領域的機會對於當前的基礎建設投資者而言最具吸引力。我們對中型市場的信心源於我們在該領域的長期實績，能以具吸引力的買入倍數進行投資，以及此類資產規模所具備的退出靈活性。中型企業通常擁有巨大的未開發營運潛力。我們的積極管理理念、歷經市場驗證的價值創造策略，以及與高盛價值加速器（Goldman Sachs Value Accelerator）的合作，使我們能夠推動有利於投資者的成果。」

高盛另類投資基礎建設全球主管兼聯席首席投資長 Tavis Cannell 表示：「當前的市場環境在北美和歐洲的重點領域提供了極具吸引力的機會，WSIP V 也擁有大量優質投資項目。我們對投資者的積極反應深表感謝，並非常珍惜他們對我們業務的持續信任。」

高盛另類投資基礎建設資本募集全球主管 Sydney McConathy 表示：「投資者正增加對基礎建設的配置，將其視為投資組合中的關鍵避險工具。基礎建設在不確定環境下提供穩定性是該資產類別的核心優勢，我們在當前市場中也看到了這種趨勢的體現。」

WSIP V 已宣佈其首項投資，收購了總部位於魁北克的加拿大領先資料中心平台 QScale。QScale 營運專為高效能運算（HPC）及 AI 工作負載而建的尖端設施，受益於魁北克低碳、以水電為主的電網以及天然的寒冷氣候冷卻。該收購已於 2026 年 5 月 13 日完成。展望未來，團隊已在重點產業和地區開發了更多具吸引力的投資機會，以進一步部署基金資本。

WSIP V 的往期基金West Street 基礎建設合夥人第四期基金（WSIP IV）於 2023 年完成最終募集，並向 11 家中型市場基礎建設營運公司部署了資本。WSIP IV 於 2025 年宣佈了最後一項投資，收購了美國領先的非有害液體廢棄物管理服務供應商 Liquid Environmental Solutions。該公司從各種液態廢棄物來源中收集、處理和有效回收材料，並透過策略性分佈的 64 個服務點和 26 個處理設施網絡，為其多元化的藍籌客戶群提供服務。

高盛另類投資基礎建設團隊由聯席首席投資長 Philippe Camu 和 Tavis Cannell 領導， 集合超過 35 名經驗豐富的基礎建設投資者，推動投資開拓和執行，並與營運高管組成的「高盛價值加速器」平台合作實現價值創造。

除了基礎建設直接股權投資業務 West Street Infrastructure Partners 外，高盛另類投資也提供私募基礎建設領域，包括基礎建設次級市場以及投資級與非投資級信貸解決方案。自 2006 年成立以來，West Street Infrastructure Partners 一直是高盛的一部分。

高盛 基礎建設 歐洲

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