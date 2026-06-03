高利率與市場波動下 新興市場債韌性吸引投資人關注

面對2026年全球市場波動，新興市場債券憑藉強韌的基本面與優勢脫穎而出。M&G英卓投資管理固定收益投資總監Pierre Chartres指出，新興市場不僅總債務比重遠低於已開發國家，更具備高實質利率與「波動度逆轉」等優勢；在目前外資持倉仍低的背景下，其本地貨幣債券具備重估與資金回流潛力，是投資人提升收益並落實多元分散的資產配置首選。

M&G英卓投資管理固定收益投資總監Pierre Chartres表示， 2026年以來，全球固定收益市場面臨美國聯準會（Fed）重大人事變動、美國政策不確定性與地緣政治等因素影響，新興市場債券整體表現相對穩定。在此環境下，新興市場債券憑藉強韌的經濟基本面、具吸引力的實質利率以及較低的國際持倉比例，在投資組合中的配置價值逐步受到市場關注。

根據國際貨幣基金（IMF）的統計，新興市場國家的總債務佔 GDP 比重遠低於已開發市場，例如美國債務比重已超過120%，新興市場約在60%水準，顯示新興市場在財政結構上相對具備彈性。同時，自 2025 年以來，新興市場經濟成長動能持續優於已開發市場，整體表現也反映其較輕的債務負擔。

在企業基本面方面，新興市場投資等級債與非投資等級債的淨槓桿倍數，整體亦優於已開發市場的同類企業。截至 2025 年底，新興市場企業資產負債表相對穩健，預計違約率將逐步回歸常態區間。特別是拉丁美洲與中東地區，雖然面臨局部挑戰，企業基本面仍具支撐，有助支持信用利差表現。

Pierre Chartres強調，儘管各國央行在 2025 年啟動了寬鬆週期，但新興市場央行於過去幾年已率先進行升息，並在通膨逐步受控後啟動降息，使實質利率維持在相對較高水準。相較之下，新興市場債券在收益來源上具備優勢，為投資人提供一定程度的價格緩衝。

他補充，根據 2026 年第1季的數據，新興市場本地貨幣債券的波動度低於已開發市場主權債，這種「波動度逆轉」現象反映此資產類別的市場深度與成熟度有所提升。但投資人仍須留意匯率與政策變化等風險。

展望 2026 年，Pierre Chartres認為，新興市場本地貨幣債券是值得關注的投資領域之一。目前新興市場外匯指數估值仍處於相對低位，部分貨幣或具備重估空間。

此外，外資在新興市場本地債市的持有比例約為16%[1]，仍低於新冠疫情前的水準，顯示市場參與度仍有提升空間。若未來市場情緒改善，資金回流可能成為支撐資產價格的因素之一。

Pierre Chartres表示，儘管新興市場債的前景具備支撐，但 2026 年下半年仍需密切關注以下三大風險：

1.美國貨幣政策變化： Fed 領導層變化、通膨判斷與降息路徑，均可能影響利率差異與市場波動。

2.美國財政壓力： 預計 2026 年美國公債淨供給將達 2 兆美元，大規模的債券發行可能對全球流動性與資金配置產生影響。

3.地緣政治與貿易摩擦： 中東局勢與潛在的關稅政策仍是通膨與市場情緒的變數，精選標的與主動管理將是重要關鍵。

Pierre Chartres表示，從目前市場環境觀察，新興市場債券在投資組合中的配置重要性正逐步提升。對投資人而言，透過新興市場債券布局不同國家、產業與貨幣資產，有助於提升收益來源，並強化投資組合的多元分散效果。