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114年本國銀行資產前十大 規模擴增冠亞軍出爐

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據中央銀行公布「114年金融機構業務概況年報」，國泰世華銀行在2024年總資產為4.38兆元，至2025年底跳升至4.92兆元，增加5400餘億，成為資產規模成長王；玉山銀行在2024年總資產僅3.93兆元，但2025年底直接跳升至4.35兆元，增加逾4000億元，也是資產規模前十大中，擴增金額僅次於國泰世華銀行。

國泰世華銀行「存放央行及拆借銀行同業」項目在2025年增至4113億元，貼現及放款則增至2.82兆元。按攤銷後成本衡量之債務工具投資（如債券等固定收益資產）則增到6866億元新台幣。

玉山銀「存放央行及拆借銀行同業」項目在2025年增至3564億元，貼現及放款則增至2.57兆元。按攤銷後成本衡量之債務工具投資（如債券等固定收益資產）則增到5221億元。

玉山銀行 央行 中央銀行

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