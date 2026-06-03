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台股熱絡 科技廠、券商鬧錢荒搶融資

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台股示意圖。 （中央社）
台股示意圖。 （中央社）

ＡＩ浪潮掀台股投資熱，銀行面臨科技大廠和券商集體「搶錢」。據了解，元大、凱基富邦、中信、第一金、群益、統一等大型和中型券商，向銀行爭取聯貸案的總金額上看千億元；至於ＡＩ大廠為了「預付款」需求也大舉向銀行借款，成為目前需錢孔急的兩大產業。

全民瘋台股現象持續，帶動台股總市值攀升至全球前五大，一位銀行高層分析，這波台股熱潮由ＡＩ產業領軍，高科技大廠搶融資，拚的是後續購料、增購設備等更多周轉金，尤其是「預付款」壓力愈來愈大；至於證券商搶融資，拚的則是股市交割款，和融資券業務、不限用途款項借貸等三大類資金來源。

這位高層指出，由於台股成交量破兆已成常態，而且台股站上四萬點後的量能已不同以往，導致券商極度缺錢，不僅向銀行爭取更高的授信額度，中大型券商更是前所未見的辦理大型聯貸案。

金管會證期局統計，券商整體融通餘額隨成交量放大，目前已達一兆二五四六億元，較去年同期增加六四○三億元，淨值比在五月底為百分之一七八，遠高於去年同期的百分之九十七，原因和台股交易熱與投資人的資金需求有關。

據指出，元大、富邦、凱基、統一、群益、中信、第一金等中大型券商，已密集和公股或民營銀行洽商辦理聯貸案，其中元大銀行為中信證券籌組百億聯貸的架構已完成，元大銀也已對金融圈發出邀請書。

金融圈人士說，目前已知富邦、凱基證券的聯貸規模都在兩百億元以上，第一金證券也要籌組五十億元聯貸案，元大證的規模尚未確定，但至少超過百億元，而統一、群益去年已辦過聯貸，據悉同樣因為業務量隨成交量暴漲，可能再度辦理聯貸，若計入其他尚未浮上檯面，正鴨子划水爭取銀行聯貸資金的券商，初估這波券商的聯貸潮，總規模可能將近千億元。

針對ＡＩ大廠爭取銀行聯貸資金，一位國銀授信業務的主管指出， 許多科技大廠第一季的營收幾乎和去年營收相當，加上還得積極投入後續的購料及設備等產能擴充的布局，包括多家記憶體、半導體大廠的營收是去年好幾倍，周轉金的需求同樣等比攀升。

這位主管分析，周轉金的用途大部分用於預付款，例如要向輝達買半導體元件及系統的廠商，都面臨「供不應求」的狀態，希望能透過更高的預付款，爭取賣方優先供貨；此外，預付款調高，也具有「價格綁定」的功效，減低原料價格大漲的風險，科技大廠因為面臨「預付款」壓力，導致爭取銀行金援的迫切性更高。

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